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民調出現交叉領先徐欣瑩 鄭朝方：做事、有政績才有感

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民進黨新竹縣長參選人鄭朝方獲得35.1%的支持率，領先國民黨徐欣瑩的28.7%，兩人差距拉開達6.4個百分點。聯合報系資料照
民進黨新竹縣長參選人鄭朝方獲得35.1%的支持率，領先國民黨徐欣瑩的28.7%，兩人差距拉開達6.4個百分點。聯合報系資料照

新竹縣長選情出現重大黃金交叉！年代民調中心今布的最新2026新竹縣長選情民意調查結果顯示，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方獲得35.1%的支持率，領先國民黨徐欣瑩的28.7%，兩人差距拉開達6.4個百分點。

2026九合一選舉

對此，鄭朝方回應，民調正顯示出，新竹縣對會做事、有政績才有感，對操作政黨對立，還有抹黑的選舉過程是無感。持續用做事，讓政績超越政黨，爭取更多縣民的認同還有支持，讓大家來做選擇。

徐欣瑩 鄭朝方 民調 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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