遭質疑「假公益」？林國漳競辦回擊對手：國民黨扭曲事實 抹黑潑髒水

國民黨立法院黨團今上午質疑民進黨宜蘭縣長參選人林國漳過去幫性侵、詐騙犯辯護，如何還能說自己是公益律師？但林國漳團隊回稱，許多辯護是法扶指派的案件，國民黨吳宗憲競辦則說立院黨團所指的爭議案都與法扶無關，是林國漳「自選、收費接案」。林團隊晚間回擊對手陣營斷章取義，扭曲抹黑、潑髒水。

林國漳團隊發言人高紫庭、高大凱律師今天中午回批藍營立委召開的記者會，為了政治鬥爭，公然把「法律扶助」與「強制辯護」制度妖魔化，林國漳有許多是法扶基金會指派的公益案件，還質疑吳宗憲當年為了求官，丟案辭去檢察官，急著轉任新北市法制局長。

吳宗憲陣營下午批評對手說謊，國民黨團所質疑的幾項重大案件中「根本沒有法扶指派案件」！這些引起公憤的案件，全都是林國漳律師「自選、收費接案」，判決是公開資訊，大家都可上網查證，請林顧問不要一邊說謊欺騙鄉親，一邊消費法扶公益，拿法扶當擋箭牌。

吳競辦點出在詐欺洗錢案中，林顧問幫詐欺犯瞎扯他「只是網路交友戀愛腦、不知情」，荒腔走板的言論後來直接被法官在判決書打臉，痛批「被告及辯護人所辯均屬『臨訟卸責之詞』」，且被告最後完全不賠償被害人分毫。

林國漳競辦晚間指出，他們發言從未宣稱藍營質疑的特定案件「全都是法扶案件」，對手陣營卻刻意紮稻草人、自導自演「拿法扶當擋箭牌」，移花接木的抹黑手法惡劣。

立委王鴻薇在記者會中提到一起性侵案，性侵被告都坦承罪行了，批評林國漳卻說性侵犯一時失慮，竟在民事判決試圖壓低賠償金額，這是哪門子的公益律師？對此，林國漳競辦澄清，妨害性自主案被告已「認罪服刑」，國民黨為了選戰聲量，不應將已判決定讞、入監服刑的案件重新翻出做政治攻防。

針對吳宗憲辯解當年轉任法制局長一事，林國漳競辦說，媒體已白紙黑字踢爆，一般司法實務只要罪證明確，多會在押人期限內偵結起訴，吳宗憲過去辦案卻同意放人、要求被害人家屬和解，導致案件延宕，其反常作為是否為了急著轉任新北市法制局長當官，把案件草草處置？請吳宗憲針對辦案爭議，直球對決、正面回應。