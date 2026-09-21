韋淳祐推「慧拗媽媽新北鬼故事」續集 酸蘇貞昌、蘇巧慧巨嬰病30年

前閣揆蘇貞昌日前出席鶯歌重陽敬老餐會，在國民黨新北市長參選人李四川致詞時大陣仗進場，又對李狂拍肩。風向株式會社總監韋淳祐今再推出「慧拗媽媽新北鬼故事系列新片——鬼影直播：爸氣外露」，大酸蘇貞昌與蘇巧慧父女待人接物的方式，是長達30年的「巨嬰病」。

韋淳祐說，這兩天新北傳得最兇的畫面，李四川在台上致詞，蘇貞昌大搖大擺進場，拍肩，豪邁坐下。正常人不會在大庭廣眾叫人家「豬八戒」，蘇巧慧會。正常人也不會在別人講話的時候囂張進場、招搖過市，蘇貞昌會。

韋淳祐說，民進黨跟蘇巧慧團隊急急忙忙出來解釋，甚至舉出別人也拍過肩的例子。可是他們一直搞錯了問題的核心，該問的不是「別人有沒有拍肩」，而是「同樣都是拍肩，為什麼大家覺得蘇家特別囂張」。因為大家都記得蘇家的嘴臉，拍肩不是證據，是記憶的開關。

韋淳祐指出，2022年，新北市長侯友宜當面請蘇貞昌盡速核定汐止東湖線。蘇貞昌回嗆侯友宜說不要算帳，結果今年蘇貞昌收割三鶯線。2023年餵藥案，蘇巧慧痛罵侯友宜，說「孩子體內驗出的藥物，是毒品」。後來新北地檢署把 36 名孩童的毛髮送驗，一個都沒驗出來。

韋淳祐說，這次鬼影直播講的，是一對父女待人接物的方式。拍肩、叫人家豬八戒、叫人家三天之內搬家，都只是病徵。真正的根源，是長達 30 年的「巨嬰病」。巨嬰症的典型就是「全世界都要讓我」，別人家小孩學走路會跌倒；巨嬰學走路，前面有人先把別人推開。

韋淳祐說，1997年，蘇貞昌當選台北縣長，要老縣長尤清三天內搬出官舍，理由是「就讀台大的女兒要辦耶誕晚會」。這是尤清自己在自傳裡白紙黑字寫的。大學生辦耶誕趴，一般是跟外面訂餐廳，跟同學借客廳。蘇家辦耶誕趴，是請前縣長三天之內搬家。三十年後，女兒要選市長，爸爸代表出場，李四川講到一半，全場都在讓他。蘇家的家教很一致：女兒要什麼，別人讓開就好。

韋淳祐提到，2001年，蘇家在台北市的住處遭竊，兩個女兒的護照被偷。據當年經辦的台北縣刑警大隊組長林國春說，報案地點卻變成台北縣長官邸，事後還有兩名基層員警被記申誡。二十年後，到了蘇貞昌當院長、蘇巧慧當立委的時候，蘇巧純的公司拿到國發基金投資1999.9萬，一般人跟政府都要利益迴避，蘇家不用。

韋淳祐說，鬼影直播當然都是假的，但比鬼影直播恐怖的，都是真的。鬼屋探險恐怖的不是鬼，而是你一個房間一個房間走下去，終於看懂鬼是怎麼養出來的。於是你發現，這些人比鬼還恐怖，「鬼看到人，至少會躲，這家人看到人，是等人家讓開。」