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張麗善跨縣市相挺 許願明年柯志恩與張嘉郡一起並肩作戰

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
雲林縣長張麗善今晚專程到高雄為柯志恩輔選，兩人過去在立法院有革命情感，形同姐妹、挽著手出席活動。記者徐白櫻／攝影
雲林縣長張麗善今晚專程到高雄為柯志恩輔選，兩人過去在立法院有革命情感，形同姐妹、挽著手出席活動。記者徐白櫻／攝影

高雄市長選舉逼近，高雄市雲林同鄉會今晚開理監事聯席會，雲林縣長張麗善專程到高雄力挺市長參選人柯志恩，兩人過去曾在立法院並肩作戰，親密挽手出席餐敘、情同姐妹。張麗善說，期待明年柯志恩與張嘉郡並肩作戰，以後常來高雄行銷雲林的農產品。

2026九合一選舉

高雄市雲林同鄉會理監事會暨雲高慈愛會理監事會晚間6時30分在高雄寒軒飯店舉辦，立委柯志恩帶十餘位議員及參選人到場，立委許智傑、內政部前部長余政憲等人出席。

柯志恩在飯店一樓迎接雲林縣長張麗善，兩人以姐妹互稱，感情相當好。

張麗善表示，她跟柯志恩是第九屆立法院同事，當年僅35席立委，一人須身兼數職，常為抵擋不公不義法案群策群力，當年柯志恩提「狼師條款」，她提「艱苦人條款」。

張麗善說，當年她在立法院看見柯志恩的魄力與專業，相信柯絕對能勝任高雄市長，希望住在高雄的雲林鄉親支持柯志恩，也要打電話回去雲林為張嘉郡拉票，明年柯志恩與張嘉郡並肩作戰，可以常來高雄行銷雲林的農產品。

提到選舉，張麗善重申，民主政治下，絕對沒有世襲、沒有誰傳給誰，只要走過必留痕跡，每個人都要禁得起考驗、被檢視，所以要選出真正對雲林縣及高雄市有貢獻、可以帶領大家大步向前的人。

柯志恩表示，雲林人很團結，又愛回饋鄉里，以前她與張麗善在立法院並肩作戰，當時張麗善已經展現領導者氣勢，八年的縣長表現更不簡單，在婦女政策、教育及農產品行銷等層面表現令人佩服，非常感謝好姐妹專程來高雄助選，這份情誼會深深感念在心，希望高雄以後有機會跟雲林縣政府一起打拚。

雲林縣長張麗善今晚專程到高雄為柯志恩輔選，柯志恩逢人就介紹「她（張麗善）是我的好姐妹」。記者徐白櫻／攝影
雲林縣長張麗善今晚專程到高雄為柯志恩輔選，柯志恩逢人就介紹「她（張麗善）是我的好姐妹」。記者徐白櫻／攝影

雲林縣長張麗善（右三）昨晚出席高雄市雲林同鄉理監事聯席會，帶來品德教育套書贈送柯志恩（右二），向現場鄉親推薦，柯志恩有魄力，有專業，絕對能勝任高雄市長。記者徐白櫻／攝影
雲林縣長張麗善（右三）昨晚出席高雄市雲林同鄉理監事聯席會，帶來品德教育套書贈送柯志恩（右二），向現場鄉親推薦，柯志恩有魄力，有專業，絕對能勝任高雄市長。記者徐白櫻／攝影

張麗善 張嘉郡 柯志恩 2026九合一選舉 高雄市選舉

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