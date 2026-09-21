聽新聞
0:00 / 0:00
張麗善跨縣市相挺 許願明年柯志恩與張嘉郡一起並肩作戰
高雄市長選舉逼近，高雄市雲林同鄉會今晚開理監事聯席會，雲林縣長張麗善專程到高雄力挺市長參選人柯志恩，兩人過去曾在立法院並肩作戰，親密挽手出席餐敘、情同姐妹。張麗善說，期待明年柯志恩與張嘉郡並肩作戰，以後常來高雄行銷雲林的農產品。
高雄市雲林同鄉會理監事會暨雲高慈愛會理監事會晚間6時30分在高雄寒軒飯店舉辦，立委柯志恩帶十餘位議員及參選人到場，立委許智傑、內政部前部長余政憲等人出席。
柯志恩在飯店一樓迎接雲林縣長張麗善，兩人以姐妹互稱，感情相當好。
張麗善表示，她跟柯志恩是第九屆立法院同事，當年僅35席立委，一人須身兼數職，常為抵擋不公不義法案群策群力，當年柯志恩提「狼師條款」，她提「艱苦人條款」。
張麗善說，當年她在立法院看見柯志恩的魄力與專業，相信柯絕對能勝任高雄市長，希望住在高雄的雲林鄉親支持柯志恩，也要打電話回去雲林為張嘉郡拉票，明年柯志恩與張嘉郡並肩作戰，可以常來高雄行銷雲林的農產品。
提到選舉，張麗善重申，民主政治下，絕對沒有世襲、沒有誰傳給誰，只要走過必留痕跡，每個人都要禁得起考驗、被檢視，所以要選出真正對雲林縣及高雄市有貢獻、可以帶領大家大步向前的人。
柯志恩表示，雲林人很團結，又愛回饋鄉里，以前她與張麗善在立法院並肩作戰，當時張麗善已經展現領導者氣勢，八年的縣長表現更不簡單，在婦女政策、教育及農產品行銷等層面表現令人佩服，非常感謝好姐妹專程來高雄助選，這份情誼會深深感念在心，希望高雄以後有機會跟雲林縣政府一起打拚。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。