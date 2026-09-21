批蘇巧慧只會用嘴巴說 李四川宣示打造雙北半小時生活圈

國民黨新北市長參選人李四川今晚接受王偉忠廣播專訪，暢談首度參選的心路歷程及對新北的願景。被問及對手蘇巧慧承接蘇貞昌留下的資源，李說一個人如果優秀，不管是否政二代都接受，但選舉要憑自身實力正面競爭，不要有網軍抹黑等手段。

李四川在專訪中表示，自己是理工人，理工科講話很直，對就對、錯就錯，不能轉彎。理工人對城市、對國家並不是沒有感情，但看到這種選舉文化就不喜歡；第二個是理工人會做，但口才不像黃仁勳那麼好。李四川也批對手蘇巧慧作為民意代表，用嘴巴講的會比較多，他則是用雙手去做。當市長最重要的是幫市民解決問題、推動建設，讓所有市民能夠安居樂業。

被問及參選以來面對的爭議，李四川坦言，確實不習慣選舉文化，但既然決定參選，就必須接受與選民直接互動。團隊也會教導他與選民握手、互動，「頭洗下去了」就會一路走下去。

李四川也提出新北交通藍圖，以市長侯友宜推動的四環八線為基礎，將雙北從一日生活圈升級為30分鐘生活圈。李四川說，淡海輕軌綠山線可延伸至三芝，淡江大橋有預留輕軌空間銜接至八里，進而串聯林口銜接桃園機捷，以及推動五泰板輕軌；汐東線結合民生汐止線，另外還有中和光復線可由中和通往公館、沿基隆路銜接台北市大巨蛋，加上萬大樹林線二期、深坑輕軌延伸規畫。

李四川再提河景景觀橋政見。他規畫從三重忠孝碼頭，興建專供行人與自行車通行的跨河景觀橋連通至台北市大稻埕，運用工程技術減少橋墩，在不妨礙水利安全的前提下，解決單車族行經傳統橋樑斜坡道的危險問題。另外還規畫從貢寮、瑞芳、萬里、三芝一路延伸至淡水的自行車道，串連美麗的海濱風光。