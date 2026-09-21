鄭麗文：2026全力衝刺 國民黨正為重返執政做足準備

九合一選舉逼近，國民黨主席鄭麗文今天表示，沒有一個縣市的選舉可以說穩贏或不會上的，選舉還有兩個多月，還有翻天覆地改變的可能，國民黨一定要抓住最後機會全力衝刺、凝聚所有力量，希望國民黨提名的所有候選人都能順利當選。

鄭麗文今晚出席工商建研會第43期成立大會。她在致詞時提到，今一整天都在拜訪高科技產業，國民黨正非常認真努力為2028年重返執政做準備；其中最重要的是，台灣百工百業不同產業與部門，在過去十年都面臨許多結構性問題，因此，政策法令要如何大幅改革、開放與調整，希望在2028年國民黨執政後，已經做好萬全準備、做足所有功課。

鄭麗文說，時間不等人、分秒必爭，希望國民黨一上手就可以成為百工百業最堅實的後盾。針對高科技產業長期缺水、缺電、缺人才的問題，國民黨長期支持核電，今年唯一一張公投票，就是要廢除非核家園，大幅提升核電比例，這是攸關台灣國家發展與國家競爭力的關鍵重大政策。

鄭麗文說，民進黨雖然已經髮夾彎，在去年關閉所有核電廠後，今年初開始反悔要重啟核三廠，但虛耗與浪費的時間已經無法收回，今天台灣的電力絕不是重啟一個核三廠就足夠的；未來要投資台灣，無論是否為高科技產業，台灣所準備的電力都遠遠不足，必須大幅跟進。她呼籲大家今年底不要忘記，還有一張支持核電的公投票。

在人才問題上，鄭麗文說，對許多企業而言，已經不單是缺少傳統想像中的藍領外籍勞工，連高技術含量的藍領，甚至更多的白領勞工人才，在台灣都因嚴重少子化問題而需求大增。這需要法令大幅放寬，都是國民黨必須在第一時間跟進處理的。

鄭麗文說，除了高科技產業迎來難得一見的榮景，台灣的傳統產業何去何從，都面臨關鍵的轉型時刻，這時候政策力度要足，資金融資配合要夠，媒合平台也要到位。在轉型過程中，如何真正符合產業實際需求，台灣不但要有一座「護國神山」，未來還要有「護國群山」，這些是她上任黨主席之後對國家與台灣未來的承諾。只有中國國民黨，才是真正拚經濟有經驗、有前瞻、有格局且有執行力的政黨。

鄭麗文說，國民黨必須要有全球戰略布局，包括與對岸、與美國及國際之間的關係，都面臨轉型時刻；2028年如果國民黨重返執政，兩岸關係會完全不同，「我們是否已經準備好迎接新布局與新時代的來臨？」

鄭麗文說，所有產業發展都已與十幾年前完全不同，她與國民黨都有高度誠意與大家深度對話座談，了解每一個產業的處境、現況與需求，希望未來國民黨不只在國會占多數，也能拿回執政權，展現極高效率，把過去十年沒做的、漏掉的、留下的窟窿、爛攤子，快速解決。