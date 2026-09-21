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信民協會明公布北市民調 機構與曹興誠關係密切？ 藍議員：如何相信

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市信民兩岸研究協會明天將發布台北市長民調，國民黨台北市議員楊植斗直言，是聯電董事長曹興誠「信民協會」，而在媒體匡發布訊息還是，曹的秘書、新聞窗口黃秀錦，曾經公開發文大挺沈伯洋，質疑「這樣的民調要怎麼相信它的公正性？」。圖／取自楊植斗臉書
台北市信民兩岸研究協會明天將發布台北市長民調，國民黨台北市議員楊植斗直言，是聯電董事長曹興誠「信民協會」，而在媒體匡發布訊息還是，曹的秘書、新聞窗口黃秀錦，曾經公開發文大挺沈伯洋，質疑「這樣的民調要怎麼相信它的公正性？」。圖／取自楊植斗臉書

台北市信民兩岸研究協會明天將發布台北市長民調，國民黨台北市議員楊植斗直言，是聯電董事長曹興誠「信民協會」，而在媒體匡發布訊息還是，曹的秘書、新聞窗口黃秀錦，曾經公開發文大挺沈伯洋，加上曹大罷免期間與沈關係密切，「這樣的民調要怎麼相信它的公正性？」恐怕只是複製過去大罷免戰術，吹捧洋流席捲全台，這樣的邏輯真的都「順起來」了。

2026九合一選舉

楊植斗說，這份民調究竟是誰出錢？誰委託？誰執行？題目怎麼設計？抽樣方法是什麼？完整問卷敢不敢公布，而民進黨這幾天才拿著自己的「內部數據」大肆宣傳，說沈伯洋聲量超車蔣萬安、好感度「轉負為正」，甚至已經開始喊牽制蔣萬安到怎麼贏得選戰了。

楊植斗表示，大罷免才過去多久，當時的動員、網路宣傳到青鳥出征、霸凌店家，大家都還記憶猶新，現在換成台北市長選舉，又看到熟悉的人、熟悉的團體出來發布民調，不免讓人聯想，大罷免模式是不是準備換個舞台、繼續帶風向了，「自己的伯洋自己挺、自己的民調自己發，這樣的民調究竟是在測民意，還是在替沈伯洋造聲勢？」痛批拿著數據吹捧，現在再等一份曹的民調，民進黨就能一路解讀成洋流席捲全台，這樣的邏輯真的都「順起來」了。

2026九合一選舉 曹興誠 民調 台北市選舉 楊植斗

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