921防災日談花蓮韌性治理 3名縣長參選人端防災政策拚願景

921地震27周年，花蓮縣長3名參選人同步提出防災主張，國民黨徵召參選人游淑貞強調落實全域韌性治理；魏嘉賢主張成立防災專責單位，強化偏鄉救援與醫療後送；張峻則提出打造防災韌性花蓮，盼建立風險地圖及完善重建機制，提升花蓮整體防災能力。

游淑貞今天前往卓溪鄉與地方鄉親座談，傾聽部落對居住安全、交通建設、農業發展、防災整備及數位服務等需求。她表示，921不只是歷史記憶，更提醒政府應把防災落實於日常生活，未來將透過道路巡檢、邊坡監測、智慧預警及跨部門應變，逐步落實「花蓮全域韌性治理」。

游淑貞指出，未來將延續既有建設成果，結合地方與中央資源，持續改善交通、公共設施、農業生產環境、文化傳承、醫療長照及社會照顧，並推動偏鄉數位建設，提升網路及通訊品質，協助族人運用遠距醫療、數位學習與線上公共服務，縮短城鄉落差。

魏嘉賢則表示，防災不只是建立指揮體系，更重要的是災害發生後救援能否及時到位，提出要成立防災專責單位，整合分散於各局處的防災資源，並主張補足消防人力、推動無人機送藥常態化，以及向中央爭取駐地緊急後送直升機與玉里夜航起降條件。

魏嘉賢指出，花蓮幅員狹長、偏鄉距離遠，面對地震、颱風及豪雨造成道路中斷風險，應預先建置無人機起降點及藥品運送機制，確保偏鄉醫療物資不中斷；同時強化南區急重症後送能力，將偏鄉醫療納入整體防災體系。

張峻則表示，花蓮長期面臨地震、豪雨、土石流及堰塞湖等災害風險，防災不能只停留在演練，而應落實於平時整備、災時應變及災後重建。他提出「打造防災韌性花蓮」政策，主張全面盤點高風險區域，建立公開風險地圖及年度改善清單，並整合消防、警政、醫療、社政及民間救援團體，建立常態聯繫與聯合演練機制。

張峻也主張強化道路、橋梁、供水、供電、通訊及醫療備援系統，並要求中央與地方建立單一協調窗口，加速住宅修繕、公共設施復原及產業振興進度，讓災後重建更有效率，協助受災鄉親早日恢復正常生活。

花蓮縣長參選人張峻提出「打造防災韌性花蓮」政策，主張全面盤點高風險區域，建立公開風險地圖及年度改善清單。聯合報系資料照