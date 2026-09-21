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徐欣瑩陣營批鄭朝方採購中國製贈品 市公所：依法採購、業者均在台

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
徐維遠進一步指出，竹北公所發送的中國製品相當多樣，包含：竹北市清潔隊模型車、行動電源，甚至還有產地標示不明的筋膜槍等。圖／徐欣瑩競辦提供
徐維遠進一步指出，竹北公所發送的中國製品相當多樣，包含：竹北市清潔隊模型車、行動電源，甚至還有產地標示不明的筋膜槍等。圖／徐欣瑩競辦提供

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩陣營今天指控民進黨新竹縣長候選人、竹北市長鄭朝方，任內多次利用竹北市公所標案，大量採購中國製產品作為節日贈品，批評鄭朝方的「台灣價值」在哪裡？竹北市公所回應，公所直接與台灣在地業者簽約，由廠商依約提供合規商品。此為標準合法的採購程序，請有心人士切勿持續抹黑潑髒水。

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徐維遠表示，民進黨屢屢強調「抗中保台」、批評在野黨「親共賣台」，但鄭朝方卻不斷將大量公務預算花在採購中國製品並分送民眾，請問鄭朝方的「台灣價值」在哪裡？難道這是竹北市公所市庫4年來帳面賸餘越來越少的原因？

徐維遠指出，經查公開採購資料，竹北市公所以標案採購中國製品及決標金額有：115年竹北市公所推動廢棄物回收及源頭減量業務宣導品採購案，金額140萬；竹北市115年兒童節紀念品，金額約375萬；竹北市114年教師節紀念品，金額230萬；114年竹北市公所宣導品採購開口契約，金額100萬；竹北市114年兒童節紀念品，金額350萬。

徐維遠進一步指出，竹北公所發送的中國製品相當多樣，包含：竹北市清潔隊模型車、行動電源，甚至還有產地標示不明的筋膜槍等，上述物品不但都嵌上「鄭朝方」大名落款，也多透過屢次竹北市公所公開活動中，由鄭朝方本人或以鄭朝方為名對外發送。

徐維遠指出，鄭朝方居然敢用公務預算大量採購大陸製品，嘴巴抗中保台，身體卻很誠實，毫不保留地將公家預算送給大陸廠商，而不給台灣在地辛苦的業者。若以民進黨抗中保台的標準，民進黨人士是否應站出來捍衛「台灣價值」、共同譴責鄭朝方？

竹北市公所主秘陳家緯說明，相關採購均遵照「政府採購法」辦理，發想及設計皆出自台灣在地設計師與團隊，採購對象亦均為國內合法廠商。​市公所是直接與台灣在地業者簽約，由廠商依約提供合規商品。此為標準合法的採購程序，請有心人士切勿持續抹黑潑髒水，抹煞在地企業與藝術家的努力。

徐維遠說，上述物品不但都嵌上「鄭朝方」大名落款，也多透過屢次竹北市公所公開活動中，由鄭朝方本人或以鄭朝方為名對外發送。圖／徐欣瑩競辦提供
徐維遠說，上述物品不但都嵌上「鄭朝方」大名落款，也多透過屢次竹北市公所公開活動中，由鄭朝方本人或以鄭朝方為名對外發送。圖／徐欣瑩競辦提供

竹北市公所主秘陳家緯說明，相關採購均遵照「政府採購法」辦理，發想及設計皆出自台灣在地設計師與團隊，採購對象亦均為國內合法廠商。圖／徐欣瑩競辦提供
竹北市公所主秘陳家緯說明，相關採購均遵照「政府採購法」辦理，發想及設計皆出自台灣在地設計師與團隊，採購對象亦均為國內合法廠商。圖／徐欣瑩競辦提供

2026九合一選舉 新竹縣選舉 徐欣瑩 鄭朝方

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