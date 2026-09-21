陳素月提消防制度升級 主張超勤加班費常態結算、各大隊增副大隊長

適逢921國家防災日，彰化縣長參選人陳素月今日發表基層消防權益政見，提出「消防制度升級兩大承諾」，主張看齊直轄市，將超勤加班費常態結算，並比照鄰近非六都縣市，增設各消防大隊第2名副大隊長。

陳素月指出，消防勤務具有高風險、高壓力特性，消防同仁日夜在隊待命，依現行「公務人員保障法規定」，超勤時數補休期限雖放寬至2年，但彰化外勤人力長年吃緊，導致許多同仁累積數百甚至上千小時的加班時數「看得到、休不到」，期限一到，未休畢的補休時數更面臨歸零困境，甚至衍生「排班休息卻在隊備勤」的制度摩擦。

陳素月承諾，未來將看齊新北、桃園等直轄市，落實司法院釋字第785號解釋維護公務人員健康權的精神，編列常態預算，凡滿2年因勤務調配無法休畢的超時時數，依法結算發給加班費；同時也將通盤檢討排班機制，杜絕「在隊待命充當休息」的模糊地帶。

在消防組織編制方面，陳素月表示，鄰近非直轄市如苗栗縣已率先於各消防大隊設置2名副大隊長，新竹縣、新竹市也相繼修正編制跟進。她主張彰化未來應儘速修正消防組織編制，於各消防大隊全面增設第2名副大隊長，除補足前線指揮人力，也能暢通陞遷管道、留住具實戰經驗的消防人才。