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李四川觀光產業後援會成立 拋周遊券、九份纜車串聯29區

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長候選人李四川「觀光產業挺川後援會」成立，眾多觀光旅宿業公會理事長及從業人員到場力挺李四川，期盼攜手為新北觀光產業榮景努力。圖／李四川競辦提供
新北市長候選人李四川「觀光產業挺川後援會」成立，眾多觀光旅宿業公會理事長及從業人員到場力挺李四川，期盼攜手為新北觀光產業榮景努力。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川「觀光產業挺川後援會」今成立，多名觀光、旅宿相關公協會代表到場。李四川重申「青春山海線2.0」觀光政見，提出九份觀光纜車、濱海自行車道、淡水河遊船、捷運遊山林及「周遊券玩山海」等5大主軸，希望以交通路網串聯新北29區景點及地方消費。

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李四川表示，觀光旅宿從業人員是新北觀光的重要第一線，若擔任市長，將持續與業界溝通需求；交通方面則透過「軌道建設123」等路網整合，希望提升景點可及性，再搭配「青春山海線2.0」讓旅客深入各區。

在「搭纜車上山城」部分，李四川規畫興建九份觀光纜車、推動水金九舊坑道台車，盼改善山城假日交通並發展深度旅遊；「騎單車到海邊」則規畫深澳至貢寮自行車及人行專用道，逐步串聯八里、淡水至東北角，並結合淡江大橋、水岸及觀景空間發展遊程。

另在水岸觀光方面，他提出發展淡水河遊船航線及雙北河岸煙火節；「搭捷運遊山林」則希望結合軌道路網、微笑山線及淡蘭古道等資源，串聯北北基桃宜步道。

李四川也提出「周遊券玩山海」，規畫整合大眾運輸、景點、住宿、美食及消費優惠，搭配29區不同文化、產業及地方特色，希望讓旅客增加停留時間，進一步帶動地方消費。李四川本月初公布觀光政策時，也曾提出將既有觀光票券概念擴大至北北基桃。

今天包括新北市旅行商業同業公會理事長張志成、新北市旅館商業同業公會理事長陳建揚、新北市民宿發展協會理事長鄭淑麗、新北市觀光協會理事長張玉梅、新北市產業觀光促進發展協會理事長許世綱等人到場。

許世綱表示，希望未來能透過交通與觀光政策串聯景點及周邊商圈、增加人潮；陳建揚則肯定李四川過去做事風格並表態支持；張志成也在活動中公開力挺李四川。

新北市長候選人李四川「觀光產業挺川後援會」成立，眾多觀光旅宿業公會理事長及從業人員到場力挺李四川，期盼攜手為新北觀光產業榮景努力。圖／李四川競辦提供
新北市長候選人李四川「觀光產業挺川後援會」成立，眾多觀光旅宿業公會理事長及從業人員到場力挺李四川，期盼攜手為新北觀光產業榮景努力。圖／李四川競辦提供

新北市長候選人李四川「觀光產業挺川後援會」成立，眾多觀光旅宿業公會理事長及從業人員到場力挺李四川，期盼攜手為新北觀光產業榮景努力。圖／李四川競辦提供
新北市長候選人李四川「觀光產業挺川後援會」成立，眾多觀光旅宿業公會理事長及從業人員到場力挺李四川，期盼攜手為新北觀光產業榮景努力。圖／李四川競辦提供

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