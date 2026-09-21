「洋流」帶動民調拉近！藍議員曝真相 稱大罷免既視感回來了

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日走訪夜市、市場身邊都不少支持者緊隨，掀起「洋流」炫風，國民黨議員鍾沛君表示，不會去否認「洋流」真實性，但看起來像大罷免後民進黨基本盤重新集結所形成的政治浪潮，並非完成跨黨派社會海嘯，有種大罷免既視感，但真正左右結果中間選民大多是，不會每天留言、沒有每場活動都參加，甚至到選前最後兩周才開始認真比較的人。

鍾沛君表示，昨晚的信義市場平安餐會，沈伯洋、蔣萬安先後抵達，人氣比拼擂台賽，而現場是爲了土地公聖誕千秋舉辦的平安餐會，與會者是攤商和家人以及地方仕紳，桌次早就排定，藍綠都沒有動員的空間，從結果來看照片會說話。ａ

鍾沛君表示，不否認沈伯洋確實炒熱選舉氣氛，且「洋流」名稱簡單好記、容易擴散，聚集原本零散的支持者，產生「這局可以打」的參與感，當「洋流」打破選情冷感、凝聚民進黨支持者，也讓媒體開始用競爭選區的角度報導台北市，但綠營支持者只要過度興奮，老毛病就會牙起來，把基本盤誤認為全民、恣意網路出征異溫層、攻擊對手家人人，那熟悉的大罷免既視感就來了，社群平台上聲量極大、活動現場情緒極高，支持者彼此感染，「整個社會都跟我站在一起」。

鍾沛君直言，參加掃街造勢往往是高度政治參與者，但決定台北市長選舉的，通常不會每天留言、沒有每場活動都參加，甚至到選前最後兩周才開始認真比較的中間選民，目前「洋流」比較像大罷免後民進黨基本盤重新集結所形成的政治浪潮，而不是已經完成跨黨派擴張的社會海嘯。

鍾沛君說，民進黨現在是在把基本盤的溫度做高，國民黨則要把市政成績與候選人的治理能力講清楚，最後決定選舉，不是哪一場直播有六千則留言，而是市民在投票那一天，願不願意把台北市未來四年交給你，民進黨要自嗨她沒意見，「起碼我是不會稱讚蔣萬安吸珍奶很有台灣味、穿夾腳拖英俊迷人。」

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日走訪夜市、市場身邊都不少支持者緊隨，掀起「洋流」炫風，國民黨議員鍾沛君表示，不會去否認「洋流」真實性，有種大罷免既視感，更稱兩人同場人氣比拼，照片會說話。圖／鍾沛君提供

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日走訪夜市、市場身邊都不少支持者緊隨，掀起「洋流」炫風，國民黨議員鍾沛君表示，不會去否認「洋流」真實性，有種大罷免既視感，更稱兩人同場人氣比拼，照片會說話。圖／鍾沛君提供

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日走訪夜市、市場身邊都不少支持者緊隨，掀起「洋流」炫風，國民黨議員鍾沛君表示，不會去否認「洋流」真實性，有種大罷免既視感，更稱兩人同場人氣比拼，照片會說話。圖／鍾沛君提供