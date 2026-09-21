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影／蔣萬安助選讚「高雄進步」 陳其邁笑納拋「北高合作」：彼此切磋
台北市長蔣萬安上周末南下替同黨高雄市長參選人柯志恩站台助選，致詞一句「這幾年高雄進步大家都有看到」，意外成為選戰話題延燒兩天。市長陳其邁今天笑納蔣萬安的稱讚，直說「蔣萬安來高雄的時間很短，也看到高雄這幾年不同的面貌」，還邀蔣「北高合作」彼此切磋。
陳其邁認為，城市交流不應只有競爭，過去高雄與台中、台東、雲林、嘉義及台南等縣市，在防災韌性或產業發展等領域都展開不同形式合作，台灣幅員不大，產業或市政推動都有非常多合作空間，台北有台北的優勢，高雄也有高雄的強項，希望能有更多合作機會，城市彼此切磋、相互學習，是非常好的事情。
陳其邁說，蔣萬安待在北部的時間較多、較少到南部，南部近年產業發展速度非常快，高雄演唱會經濟跑得比台北更早，帶動商圈、夜市、旅宿等消費大幅成長，也嘉惠許多小商家。
針對蔣萬安在議會被問市政問題拿高雄作答，他回應，城市發展有時難免會碰到問題，當市長的工作就是把困難克服，面對問題、解決問題。
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