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彰化縣長候選人公開辯論綠營接受 藍營魏平政：將協商辯論規則

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長候選人魏平政今邀請主要對手民進黨縣長候選人陳素月公開辯論，已獲同意。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長候選人魏平政今邀請主要對手民進黨縣長候選人陳素月公開辯論，已獲同意。記者簡慧珍／攝影

彰化縣長候選人魏平政今上午邀請對手陳素月公開辯論政策，陳素月同意。魏平政表示，樂見陳素月接受邀請，建議雙方各自派員協商辯論會細節。

2026九合一選舉

魏平政指名邀請主要對手陳素月辯論，且沒另邀兩名無黨籍候選人邱建富、陳重嘉，被外界解讀向陳素月「下戰帖」。魏平政強調歡迎願意參加辯論的縣長候選人，不過陳素月方面，他樂見她正面回應辯論邀請，並表示民主政治的價值，就在於透過公開、理性且具建設性的政策交流，讓選民清楚比較不同候選人的理念、政見與執行能力。

魏平政說，為促成辯論順利舉行，他的團隊建議雙方各派代表，就辯論議題、舉辦時間、地點、形式及相關規則進行協商，只要以彰化縣民關心的公共議題為核心，秉持公平、透明與理性的原則，他都樂意配合。

民進黨縣長候選人陳素月回應魏平邀請辯論，並表示，民主政治就是透過透明溝通讓政策越辯越明，她始終樂見各方就彰化的發展願景進行良性、理性的政策交流，她也相信縣民期待看到的是真正具體可行、能解決問題的建設性方案，而不是口水與政治算計，所以只要對彰化未來發展有意義、能實質福國利民的公共議題，她都欣然同意並樂意與各界共同探討，用負責任的政策藍圖接受全體縣民的檢驗。

辯論 魏平政 2026九合一選舉 彰化縣選舉 陳素月

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