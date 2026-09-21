彰化縣長候選人公開辯論綠營接受 藍營魏平政：將協商辯論規則

彰化縣長候選人魏平政今上午邀請對手陳素月公開辯論政策，陳素月同意。魏平政表示，樂見陳素月接受邀請，建議雙方各自派員協商辯論會細節。

魏平政指名邀請主要對手陳素月辯論，且沒另邀兩名無黨籍候選人邱建富、陳重嘉，被外界解讀向陳素月「下戰帖」。魏平政強調歡迎願意參加辯論的縣長候選人，不過陳素月方面，他樂見她正面回應辯論邀請，並表示民主政治的價值，就在於透過公開、理性且具建設性的政策交流，讓選民清楚比較不同候選人的理念、政見與執行能力。

魏平政說，為促成辯論順利舉行，他的團隊建議雙方各派代表，就辯論議題、舉辦時間、地點、形式及相關規則進行協商，只要以彰化縣民關心的公共議題為核心，秉持公平、透明與理性的原則，他都樂意配合。

民進黨縣長候選人陳素月回應魏平邀請辯論，並表示，民主政治就是透過透明溝通讓政策越辯越明，她始終樂見各方就彰化的發展願景進行良性、理性的政策交流，她也相信縣民期待看到的是真正具體可行、能解決問題的建設性方案，而不是口水與政治算計，所以只要對彰化未來發展有意義、能實質福國利民的公共議題，她都欣然同意並樂意與各界共同探討，用負責任的政策藍圖接受全體縣民的檢驗。