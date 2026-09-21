對抗青鳥出征！殷瑋請媒體吃鬍鬚張 籲支持者回歸理性

鬍鬚張第三代日前出席台北市長蔣萬安後援會力挺遭出征，更有綠營側翼揚言拒吃，蔣今天用行動力挺中午吃鬍鬚張，而市府研考會主委殷瑋更購買了「雞魯飯便當」請媒體記者吃，也呼籲支持者回歸到善良、樸實、彼此尊重，讓店家可以安心做生意。

鬍鬚張第三代因力挺蔣萬安連任，遭青鳥出征抵制，台北市長蔣萬安今中午用行動力挺鬍鬚張，中午臉書貼出午餐照，寫下「今天午餐鬍鬚張」，而今天下午研考會主委殷瑋在審查預算前，也自掏腰包購買鬍鬚張「雞魯飯便當」請媒體記者吃，被問到吃魯肉飯要拌還是不拌，殷更幽默表示，「像市政一樣該扮就扮」。

殷瑋表示，今天主要還是希望大家多關心台灣美食，他強調，選舉沒有任何人願意看到商家因為認同其中一方的理念遭出征，盼支持者能回歸到善良、樸實、彼此尊重，用理性心態看待選舉，台灣是以民主著稱亞洲國家之一，希望能讓每個店家都可以做生意。

鬍鬚張第三代日前出席台北市長蔣萬安後援會力挺遭出征，更有綠營側翼揚言拒吃，蔣今天用行動力挺中午吃鬍鬚張，而市府研考會主委殷瑋更購買了「雞魯飯便當」請媒體記者吃，也呼籲支持者回歸理性。記者洪子凱／攝影