謝國樑推水陸兩用觀光巴士曾遭綠質疑 童子瑋提水上計程車藍批雙標

基隆市長參選人童子瑋拋出「Water Taxi 水上計程車」政見，競選對手謝國樑陣營以綠營一直質疑，市府推動水陸兩用觀光巴士政策，反問「你們可以，我們不行？」基市府前副發言人、中正區市議員參選人林廷翰認為，童子瑋應該向市民說清楚，前後標準是否一致。

童子瑋昨天分享和藝人吳怡霈搭船出港，暢談港區東西岸與城市觀光規畫。童說，從義大利威尼斯、美國紐約到泰國曼谷，都充分利用水域，發展兼具交通、觀光與城市體驗的水上運具。基隆具備同樣的發展條件，未來要發揮山海觀光休憩城市的優勢，要變得更有趣、更好玩，就是推動 Water Taxi 水上計程車。

謝國樑競選辦公室發言人謝若彤今天說，謝國樑推動水陸兩用觀光巴士，民進黨過去不斷提出質疑，如今自己卻提出水上計程車，「所以你們可以，我們不行？」。既然大家發展水上觀光方向一致，就一起把基隆觀光做好，不要換了人提，標準也跟著換，更不要為了反對而反對。

林廷翰表示，謝市府推動水陸兩用觀光巴士時，民進黨曾從法規、預算、站點到營運規畫全面質疑，如今童子瑋卻提出同樣以水路串聯觀光景點的構想，應該向市民說清楚前後標準是否一致，說明相關法規、停靠設施、營運模式與財務規畫如何處理。

林廷翰認為，無論水陸兩用巴士或水上計程車，背後思考都是如何善用基隆港灣條件，創造新的觀光體驗。選舉可以競爭，政策可以辯論，但不要為反對而反對，把心力放在如何讓好的政策真正落地，才是對基隆負責。

對於謝國樑陣營等人的質疑，童子瑋陣營回應，水上計程車和「鴨子船」是兩種不同的水上運具，不能因為都運用水域就混為一談，建議謝國樑陣營多做功課。