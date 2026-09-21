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詐欺性侵犯辯護扯法扶 吳宗憲競辦揭林國漳說謊：全是自選收費接案

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
吳宗憲擔任檢察官時，曾榮獲法務部頒發「打詐績效卓著獎章」。圖／吳宗憲競辦提供
吳宗憲擔任檢察官時，曾榮獲法務部頒發「打詐績效卓著獎章」。圖／吳宗憲競辦提供

國民黨立院黨團今指出民進黨宜蘭縣長參選人林國漳聲稱公益律師，卻幫詐騙性侵犯辯護脫罪，林陣營解釋是法扶指派的案件，還批對手吳宗憲為了去新北市府當官，檢察官離職時丟下150起未結案件。吳宗憲競辦重砲回擊，引起爭議公憤的案件是林國漳「自選、收費接案」，全部都有公開資訊，林說謊欺騙宜蘭人，還消費法扶公益，身為縣長候選人完全失格、不負責任。

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立委王鴻薇與林沛祥召開記者會說，林國漳一直說長期投入法律扶助公益，但他卻曾經幫性侵、詐騙、貪污犯及聚眾群毆的分子辯護，減刑脫罪；甚至在一起性侵案中，性侵被告都坦承罪行，林國漳竟說性侵加害人一時失慮，在民事判決中壓低賠償金額，這是哪門子的公益律師？

林沛祥指出，問題是林國漳的個人行為，不能污名化律師，宜蘭去年發生詐欺財損金額高達13億餘元，林國漳律師為何幫詐欺犯辯護？對得起宜蘭鄉親？林律師當然可以幫加害者辯護，但當他以正派、溫暖、公益律師身分投入縣長選舉時，言行就必須受到檢視。

林國漳團隊發言人高紫庭、高大凱律師回批藍營立委踐踏法律人專業，為了政治鬥爭，公然把「法律扶助」與「強制辯護」制度妖魔化，林國漳有許多是法扶指派的公益案件，反批媒體曾揭露吳宗憲擔任檢察官時為了急著轉任新北市法制局長，一口氣丟下未結的150起案件，走捷徑搶當官、沽名釣譽。

吳宗憲競選辦公室回擊，林陣營扯東扯西、亂抹黑，林國漳心虛無言以對：

一、林國漳「自選、收費接案」，少拿法扶當擋箭牌！

國民黨團所質疑的幾項重大案件「根本沒有法扶指派案件」！這些引起公憤的詐騙與性侵案全是林國漳律師自選、收費接案，相關判決均為公開資訊，社會大眾可上網查證，請林顧問不要說謊欺騙宜蘭人。

二、林國漳陣營說：辯護是為了促成修復正義，達到實質賠償？

林顧問替犯行明確的性侵偷拍犯辯解「只是一時失慮」，還主張「力求減刑免關」，案件一路打到最高法院被駁回；民事求償部分，更冷酷地替性侵加害者把賠償從350萬元狠狠砍到100萬元，何來修復正義？明明在受害女孩的傷口上撒鹽。

三、林國漳陣營說：辯護不是幫壞人脫罪。

林顧問幫詐欺犯瞎扯他「只是網路交友戀愛腦、不知情」，荒腔走板的言論後來被法官在判決書打臉，痛批「被告及辯護人所辯均屬『臨訟卸責之詞』」，且詐欺犯最後不賠償被害人。如果這不是狡辯，什麼是狡辯？

林國漳團隊抹黑吳宗憲「丟案」轉任法制局長，曝露對檢察體系的無知。桃園地檢署是全台知名重災區，每月新收案動輒上百件；吳宗憲109年3月要轉任時，桃檢每位檢察官平均未結案高達190件，而吳宗憲留下150件，未結案量遠低於全署平均數。

競辦說，吳宗憲在地檢署戰到最後一天，所有公務案件均依公務人員及檢察法令完成交接程序，正正當當，經得起檢驗，而且擔任法制局長，職等跟待遇都不及資深檢察官，更完全沒有身分法律保障。

林國漳顧問爭議連環爆，競辦抨擊從「看板海」、違規宣傳車、肥貓酬庸，到今天被質疑「披著公益律師皮的訟棍」，林卻從來不清楚回答，只會閃躲、反過來指控別人抹黑，甚至「做賊喊抓賊」潑對手髒水，如此失格、不負責任的縣長候選人，縣民全都看在眼裡。

林國漳陣營說明，林律師有許多是法扶指派的公益案件，但是遭對手踢爆，這幾件被點名有爭議的案子，全是林國漳「自選、收費接案」，與法扶基金會的公益案無關。 圖／林國漳陣營提供
林國漳陣營說明，林律師有許多是法扶指派的公益案件，但是遭對手踢爆，這幾件被點名有爭議的案子，全是林國漳「自選、收費接案」，與法扶基金會的公益案無關。 圖／林國漳陣營提供

林國漳陣營批評吳宗憲從桃園檢察官轉任新北市法制局長時，為求當官沽名釣譽，有150案未結案；事實上，法制局長薪水遠不及檢察官，吳109年3月轉任時，桃檢每位檢察官平均未結案190件，150件未結案低於平均數。圖／吳宗憲競辦提供
林國漳陣營批評吳宗憲從桃園檢察官轉任新北市法制局長時，為求當官沽名釣譽，有150案未結案；事實上，法制局長薪水遠不及檢察官，吳109年3月轉任時，桃檢每位檢察官平均未結案190件，150件未結案低於平均數。圖／吳宗憲競辦提供

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