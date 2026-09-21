雲林縣長選舉斗六市成藍綠攻防焦點 張嘉郡拋打造石榴科技完全中學

雲林縣長選舉升溫，縣治所在斗六市的發展屢屢成為藍綠攻防焦點。國民黨雲林縣長參選人張嘉郡今天發表斗六市未來10年城市藍圖，她將推動石榴科技學校增設高中部，成為科技實驗完全中學，串聯石榴科技實驗教育、雲林科技大學及斗六智慧電動車創新產業園區，將斗六市打造成中台灣AI智慧產業新核心。

張嘉郡今發表新政見，鎖定斗六市未來發展布局，包括雲林縣工業會理事長陳麒升、退休校長林淑英、斗六工業區廠商協進會理事長黃政雄、凱馨實業總經理鄧學極、石榴實驗國中家長會長張明忠、台灣卜蜂企業副總經理林永修等人到場。

張嘉郡說，現在是AI人工智慧快速崛起與產業快速變革的時代，斗六不能只談道路、建築與公共設施，她希望讓孩子在斗六看見未來、讓人才在斗六找到舞台、讓企業在斗六找到機會，讓教育與產業成為推動斗六下一個十年的雙引擎，成為中台灣AI智慧城市的新典範。

她表示，斗六人口穩定，石榴科技實驗學校（石榴國中）從招生不足，透過發展科技實驗教育成功轉型，為增加在地升學需求，未來她將推動石榴國中增設高中部，成為科技實驗完全中學，培養具備科技素養與創新能力的新世代人才，教育是雲林能夠彎道超車的關鍵。

另外，雲科大已建置智慧電動車電控系統區域產業人才培育基地，她希望鏈結雲科大與產業資源，布局科技人才培育，並延續縣長張麗善政策，優先加速推動斗六智慧電動車創新產業園區，聚焦智慧電動車及產業AI化發展，預估可創造約4100個就業機會，年產值上看150億元。

張嘉郡強調，未來的產業園區不能只是提供土地等待企業進駐，應該打造AI、智慧移動、無人載具、自駕系統、車用電子及智慧製造的完整產業生態，讓企業能在斗六完成研發、測試、驗證、人才媒合及產學合作，真正形成願意長期扎根的產業聚落。

退休校長林淑英肯定張嘉郡提出的政見，她認爲透過完整的教育環境，可以讓雲林子弟不必外漂，學業完成後可以留在雲林發展；陳麒升表示，斗六是雲林發展的軸心，「斗六好，雲林就好；雲林好，台灣就好。」

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（左）今天發表斗六市未來10年城市藍圖，現場也與教育界、產業界人士交流意見。記者陳雅玲／攝影

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（右四）今天發表斗六市未來10年城市藍圖。記者陳雅玲／攝影