快訊

亞運體操／難度分算錯差點錯過鞍馬決賽 李智凱驚險挑戰3連霸

富邦人壽通訊處喋血！2人刀傷昏迷送醫 案發現場畫面曝光

對流雲系發展旺盛 3縣市大雨特報恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林縣長選舉斗六市成藍綠攻防焦點 張嘉郡拋打造石榴科技完全中學

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
國民黨雲林縣長參選人張嘉郡今天發表斗六市未來10年城市藍圖。記者陳雅玲／攝影
國民黨雲林縣長參選人張嘉郡今天發表斗六市未來10年城市藍圖。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長選舉升溫，縣治所在斗六市的發展屢屢成為藍綠攻防焦點。國民黨雲林縣長參選人張嘉郡今天發表斗六市未來10年城市藍圖，她將推動石榴科技學校增設高中部，成為科技實驗完全中學，串聯石榴科技實驗教育、雲林科技大學及斗六智慧電動車創新產業園區，將斗六市打造成中台灣AI智慧產業新核心。

2026九合一選舉

張嘉郡今發表新政見，鎖定斗六市未來發展布局，包括雲林縣工業會理事長陳麒升、退休校長林淑英、斗六工業區廠商協進會理事長黃政雄、凱馨實業總經理鄧學極、石榴實驗國中家長會長張明忠、台灣卜蜂企業副總經理林永修等人到場。

張嘉郡說，現在是AI人工智慧快速崛起與產業快速變革的時代，斗六不能只談道路、建築與公共設施，她希望讓孩子在斗六看見未來、讓人才在斗六找到舞台、讓企業在斗六找到機會，讓教育與產業成為推動斗六下一個十年的雙引擎，成為中台灣AI智慧城市的新典範。

她表示，斗六人口穩定，石榴科技實驗學校（石榴國中）從招生不足，透過發展科技實驗教育成功轉型，為增加在地升學需求，未來她將推動石榴國中增設高中部，成為科技實驗完全中學，培養具備科技素養與創新能力的新世代人才，教育是雲林能夠彎道超車的關鍵。

另外，雲科大已建置智慧電動車電控系統區域產業人才培育基地，她希望鏈結雲科大與產業資源，布局科技人才培育，並延續縣長張麗善政策，優先加速推動斗六智慧電動車創新產業園區，聚焦智慧電動車及產業AI化發展，預估可創造約4100個就業機會，年產值上看150億元。

張嘉郡強調，未來的產業園區不能只是提供土地等待企業進駐，應該打造AI、智慧移動、無人載具、自駕系統、車用電子及智慧製造的完整產業生態，讓企業能在斗六完成研發、測試、驗證、人才媒合及產學合作，真正形成願意長期扎根的產業聚落。

退休校長林淑英肯定張嘉郡提出的政見，她認爲透過完整的教育環境，可以讓雲林子弟不必外漂，學業完成後可以留在雲林發展；陳麒升表示，斗六是雲林發展的軸心，「斗六好，雲林就好；雲林好，台灣就好。」

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（左）今天發表斗六市未來10年城市藍圖，現場也與教育界、產業界人士交流意見。記者陳雅玲／攝影
國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（左）今天發表斗六市未來10年城市藍圖，現場也與教育界、產業界人士交流意見。記者陳雅玲／攝影

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（右四）今天發表斗六市未來10年城市藍圖。記者陳雅玲／攝影
國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（右四）今天發表斗六市未來10年城市藍圖。記者陳雅玲／攝影

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡今天發表斗六市未來10年城市藍圖。記者陳雅玲／攝影
國民黨雲林縣長參選人張嘉郡今天發表斗六市未來10年城市藍圖。記者陳雅玲／攝影

斗六 藍綠 雲林 2026九合一選舉 雲林縣選舉 張嘉郡

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新北市長選戰…同鄉會藍綠拚場 選戰味十足

蘇巧慧拋新北辦「雲林日」 進場爆歡呼、唱「粉紅超跑」炒熱全場

白埔產業園區今動土！ 串聯南部半導體S廊帶

白埔園區動土 賴總統：2035年前維持穩定供電

相關新聞

綠營內參民調曝！沈伯洋聲量超車、好感度轉正 蔣萬安回應了

年底選戰倒數68天，台北市長選舉民調，傳出民進黨內部最新數據，原先聲量居高不下的台北市長蔣萬安，這周已被沈伯洋超車，沈的好感度更「轉負為正」呈現1.3%，與蔣的負39.7%呈現對比，綠營戰略目標從「牽制蔣萬安」轉向「怎麼贏得選戰」。對此，蔣萬安今表示，尊重各個陣營的選戰策略。

蔣萬安午餐吃鬍鬚張！無懼青鳥出征抵制 臉書貼文以行動力挺

鬍鬚張第三代張耀升近日出席台北市長蔣萬安大同區後援會成立大會，並送上鳳梨祝蔣當選，遭青鳥出征並揚言抵制。台北市長蔣萬安今天用行動力挺鬍鬚張，蔣今天中午在臉書貼出午餐照片，貼文直接力挺「今天午餐鬍鬚張！」

謝國樑推水陸兩用觀光巴士曾遭綠質疑 童子瑋提水上計程車藍批雙標

基隆市長參選人童子瑋拋出「Water Taxi 水上計程車」政見，競選對手謝國樑陣營以綠營一直質疑，市府推動水陸兩用觀光巴士政策，反問「你們可以，我們不行？」基市府前副發言人、中正區市議員參選人林廷翰認為，童子瑋應該向市民說清楚，前後標準是否一致。

詐欺性侵犯辯護扯法扶 吳宗憲競辦揭林國漳說謊：全是自選收費接案

國民黨立院黨團今指出民進黨宜蘭縣長參選人林國漳聲稱公益律師，卻幫詐騙性侵犯辯護脫罪，林陣營解釋是法扶指派的案件，還批對手吳宗憲為了去新北市府當官，檢察官離職時丟下150起未結案件。吳宗憲競辦重砲回擊，引起爭議公憤的案件是林國漳「自選、收費接案」，全部都有公開資訊，林說謊欺騙宜蘭人，還消費法扶公益，身為縣長候選人完全失格、不負責任。

雲林縣長選舉斗六市成藍綠攻防焦點 張嘉郡拋打造石榴科技完全中學

雲林縣長選舉升溫，縣治所在斗六市的發展屢屢成為藍綠攻防焦點。國民黨雲林縣長參選人張嘉郡今天發表斗六市未來10年城市藍圖，她將推動石榴科技學校增設高中部，成為科技實驗完全中學，串聯石榴科技實驗教育、雲林科技大學及斗六智慧電動車創新產業園區，將斗六市打造成中台灣AI智慧產業新核心。

柯志恩公布五大客家政見 擬推「高雄好客券」帶動觀光

高雄市約有40萬客家人口，美濃、杉林、六龜、甲仙為重點發展區。國民黨高雄市長參選人柯志恩今天公布五大客家政策，提出爭取舉辦世界客家博覽會、200萬元青年創業資金、「高雄好客券」及提高客語認證獎金等政見，讓高雄成為南方客家文化首都。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。