柯志恩公布五大客家政見 擬推「高雄好客券」帶動觀光

高雄市約有40萬客家人口，美濃、杉林、六龜、甲仙為重點發展區。國民黨高雄市長參選人柯志恩今天公布五大客家政策，提出爭取舉辦世界客家博覽會、200萬元青年創業資金、「高雄好客券」及提高客語認證獎金等政見，讓高雄成為南方客家文化首都。

桃園市曾於2023年舉辦首屆世界客家博覽會，柯志恩希望爭取繼續舉辦世界客家博覽會，以美濃、杉林、六龜等地為舞台，串聯海外客家社群舉辦國際論壇、青年交流與藝文合作，把高雄客庄介紹給世界，

為鼓勵年輕人留在家鄉或返鄉，柯志恩希望針對18至40歲，投入文化、農業、工藝、觀光或地方創生的青年，每年最高給予補助50萬元，並協助申請中央資源，兩年合計最高可達200萬元。

柯志恩提出「高雄好客券」想法，以美濃、旗山為旅遊雙核心，改善公共運輸和轉乘，串聯內門、杉林、六龜、甲仙等山城景點。凡入住客庄地區合法旅宿或露營場消費滿1500元，即可獲得500元好客券於在地特約店家抵用。

柯志恩認為鼓勵舉辦客家活動，市府對文化活動補助需要加碼；現有「高雄客家月」升級「高雄客家季」。同一申請單位每年補助上限由10萬元提高到20萬元；政策性計畫或具文化傳承意義的大型活動，由30萬元提高到60萬元。全力支持以高雄客庄為主題的音樂、影視及文化創作。

柯志恩主張深耕客語教育，以三民、鳳山等都會區客庄為目標，持續在學校擴大辦理生活客語與沉浸式教學，希望2030年前數量倍增。此外，全面調升客語認證獎勵金（初級1000元、中級1500元、中高級3000元、高級5000元、專業級6000元）。

柯志恩強調，希望透過明確的政策挹注，讓返鄉青年順利創業、在地產品接到訂單、孩子能用客語與長輩交流，並吸引外地旅客深訪客庄，共同為高雄客家發展開創全新可能。