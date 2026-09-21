彰化縣長公開辯論4人皆同意 縣選委會：公辦政見會不能互相提問

彰化縣長國民黨參選人魏平政邀請對手民進黨彰化縣長參選人陳素月公開辯論政策，陳素月表態，只要有助於彰化未來發展的公共政策討論，她都抱持開放態度、欣然同意；無黨籍參選人邱建富、陳重嘉也都表示願意參加。不過，彰化縣選委會指出，依選罷法規定，選委會辦理的公辦政見會並無相互提問，若參選人希望相互提問的辯論形式，得由有線電視台另行辦理。

陳素月表示，民主政治就是透過透明溝通，讓政策越辯越明，樂見彰化各方針對發展願景進行良性、理性的政策交流。不過，她強調，彰化縣民期待看到的是真正具體可行、能解決問題的建設性方案，而不是口水與政治算計；只要是對彰化未來發展有意義、能實質福國利民的公共議題，她都欣然同意。

邱建富今天也表示，既然是縣長選舉，就應該讓所有候選人一起接受人民檢驗，不能只挑特定對手辯論。他預告，將在候選人號次抽籤當天，親自帶著辯論邀請書，邀請其他3位候選人參加。

陳重嘉則表示，樂於參加公開辯論，依選罷法第18條之1規定，若達2/3候選人有意願公開辯論，選委會即可舉辦，希望選委會不要沒收候選人的公開辯論權。

對此，彰化縣選委會指出，目前已發出參選人意願調查表，徵詢是否有意願參加公開辯論。若由選委會辦理公辦政見發表會並公開辯論，依中央函示，並沒有參選人相互提問的形式，而是由參選人先申論政見，再由選委會聘請的社會公正人士向參選人提問，最後由參選人自行做結論。

選委會表示，公辦政見會相關經費已編列，場地及辦理經費都不是問題，也會委由電視台辦理；但若參選人希望採取彼此提問、互相詰問的辯論方式，則須由有意願的有線電視台另外籌辦。