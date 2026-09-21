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綠營內參民調曝！沈伯洋聲量超車、好感度轉正 蔣萬安回應了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天下午出席績優環保志義工(隊)暨淨山淨溪頒獎典禮前受訪。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天下午出席績優環保志義工(隊)暨淨山淨溪頒獎典禮前受訪。記者林麗玉／攝影

年底選戰倒數68天，台北市長選舉民調，傳出民進黨內部最新數據，原先聲量居高不下的台北市長蔣萬安，這周已被沈伯洋超車，沈的好感度更「轉負為正」呈現1.3%，與蔣的負39.7%呈現對比，綠營戰略目標從「牽制蔣萬安」轉向「怎麼贏得選戰」。對此，蔣萬安今表示，尊重各個陣營的選戰策略。

2026九合一選舉

蔣萬安今天下午出席績優環保志義工（隊）暨淨山淨溪頒獎典禮前受訪，被問及該分民調看法，蔣說，對他來講，就是把市政做好，把承諾做到。所以上午他到南港看生技隧道的貫通啟用；下午我們就會見證川端橋的完工啟用。所

蔣說，他就是把一項一項的工程完成，把一件一件的建設推進。所以我們會持續努力，這樣的腳步不會停下來。

另外，對於中山區的富邦人壽大樓發生砍人事件。蔣說，警察局第一時間就跟他回報，目前已經掌握犯嫌的身份，那正在釐清犯嫌的動機。那我們也要求整個包括大樓整體的安全加強維護，而且警方接下來就會進一步跟大家做詳細的細節說明。

蔣萬安 沈伯洋 民調 2026九合一選舉 台北市選舉

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