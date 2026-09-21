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開吃鬍鬚張反制青鳥 蔣萬安曝最愛這些菜 網湧留言：我要連吃三天
鬍鬚張第三代因力挺蔣萬安連任，遭青鳥出征抵制，台北市長蔣萬安今中午用行動力挺鬍鬚張，中午臉書貼出午餐照，寫下「今天午餐鬍鬚張」。蔣下午受訪也透露自己吃鬍鬚張的最愛，蔣說，「我中午就吃了滷肉飯，而且搭配燙青菜、筍絲、當然還有瓜仔雞湯」。
蔣萬安的開吃鬍鬚張貼文，也吸引大批網友響應，很多網友留言說「吃起來」；還有網友稱「我要連吃三天」、更有網友說「要吃爆鬍鬚張。」
鬍鬚張第三代張耀升近日出席蔣萬安的大同區後援會成立大會，並送上鳳梨祝蔣當選，遭青鳥出征並揚言抵制，蔣萬安今天上午受訪也表示，「有人負責到處出征，我就負責吃滷肉飯。」並表示今天如果有人因為支持蔣萬安，就要被出征，這是撕裂社會、製造仇恨。他相信，絕大多數的台灣民眾是不會認同的。
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