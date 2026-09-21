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莊競程批新竹棒球場開幕費爆挪用爭議 市府駁：有心人士停止政治操作

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府今澄清，強調推動城市運動發展始終兼顧競技運動、基層培訓及全民運動，新竹棒球場開幕賽相關活動經費絕無影響生生喝鮮乳及基層體育培訓資源」。圖／新竹市府提供
市府今澄清，強調推動城市運動發展始終兼顧競技運動、基層培訓及全民運動，新竹棒球場開幕賽相關活動經費絕無影響生生喝鮮乳及基層體育培訓資源」。圖／新竹市府提供

新竹市棒球場風波未平，新竹市長參選人莊競程今開記者會，指高虹安新竹棒球場的工程問題變成政治鬥爭，如今還要再花3000萬元辦開幕活動，經費還是挪用教育發展基金中的「生生喝鮮乳」餘款800萬元及「基層運動選手訓練站」2200萬元；市府今澄清，強調推動城市運動發展始終兼顧競技運動、基層培訓及全民運動，棒球場開幕賽相關活動經費絕無影響生生喝鮮乳及基層體育培訓資源」。

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教育處說明，新竹棒球場開幕賽相關活動經費原評估的預算科目，該經費編列本就包含運動推廣與活動，棒球場重啟開幕期間辦理的交流賽、運動推廣及相關體育活動，均屬運動推廣及活動辦理範疇，相關支出依財源科目及實際業務需求辦理，並未逾越原編列用途，「更非將原已核定用於基層選手訓練的經費挪作其他用途」。

但市府考量易使外界誤解，將以地方教育發展基金累積賸餘支應，相關經費運用均依法依規辦理，「絕無影響基層選手培訓及訓練站既定工作」，「更不影響生生喝鮮乳、基層體育培訓資源」，呼籲有心人士停止政治操作。

此外，市府說，有心人士持續散播自由車場無法使用的錯假謠言，自由車場改善工程完工後均依相關規定辦理驗收，驗收結果顯示場地狀況符合契約規範及驗收標準。但自由車場本身已使用多年，受降雨、熱脹冷縮及長期使用等因素影響，局部區域出現裂縫及表面損耗情形，市府持續要求施工廠商依契約規定辦理修補作業，並責成廠商於保固期間內持續加強巡檢及修繕，確保場地品質與使用安全，市府也將督促廠商善盡保固責任。

教育處表示，自由車場改善工程完工後，除了已經於該場地辦理選拔賽外，亦不時有自由車選手於該地練習，顯見有心人士「所謂自由車場無法使用的說法是錯假謠言」。呼籲停止散播錯假謠言，也相信謠言止於智者。

莊競程今說，3000萬元棒球場開幕活動經費是市府挪用了教育發展基金中的「生生喝鮮乳」餘款800萬元及「基層運動選手訓練站」2200萬元，棒球場已經當了高虹安四年的政治提款機，現在還要拿孩子和基層選手的資源，繼續提領自己的政治利益嗎？

莊競程指出，高虹安花近四年高標準檢驗前朝棒球場，自己任內負責改善的自由車場投入約1.18億元整建，卻發生工程延宕、賽道龜裂、積水及試騎摔傷等問題，大雨一來甚至有土石沖進場內，場地補了又補，選手到底要怎麼訓練？

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