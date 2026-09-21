20分鐘交通時間內滿足市民需求 江啟臣太平造勢規畫交通藍圖
國民黨台中市長參選人江啟臣昨指出，大台中人口將近290萬，幅員廣大，市民通勤、就學、就醫、就業早已跨越單一行政區。未來將運用AI、GIS地理資訊系統及大數據掌握市民實際生活需求，規畫5大生活圈，目標要讓市民在20分鐘交通時間內，滿足食衣住行育樂，以及就學、就業、就醫、就養等需求，「把省下來的通勤時間，還給自己、留給家人」。
江啟臣昨下午在太平區武德慶天宮舉辦問政說明會時做以上表示，市議員賴義鍠、黃佳恬、太平區農會總幹事、江啟臣太平之友會長余文欽及多位地方里長都出席。他和現場鄉親熱情握手合照，宮廟委員會更獻上「凍蒜」祝福。
江啟臣表示，捷運路網規畫包括藍線延伸太平及環狀紫線，但捷運建設需要時間，因此必須同步改善現有大眾運輸。他主張重整公車路網，做到「跨域快、圈內密、轉乘方便」，並串聯現有及興建中的轉運中心、高鐵、機場與火車站等重要節點，打造「六大轉運樞紐」，提升整體交通效率。
他說，太平是台中重要的手工具與機械產業聚落，未來將協助中小企業智慧升級，對接半導體、機器人製造、無人載具等新興供應鏈。農業方面則導入科技發展智慧農業，再造台中領鮮品牌，創造更多青年留鄉返鄉發展機會。面對育兒及高齡照顧需求，也將持續擴充托育、托老據點，並規劃親子型YouBike、公園親子廁所等友善設施，讓不同世代都能安心生活。
賴義鍠表示，盧秀燕市長上任後，太平陸續推動區公所、里活動中心、國民運動中心及馬卡龍公園等建設，地方發展有目共睹。他呼籲鄉親支持江啟臣，讓臺中的好政策持續、地方建設持續向前。
黃佳恬與母親、前市議員李麗華共同登台懇託。黃佳恬表示，將持續爭取長者福利，包括敬老愛心卡計程車補助提高至每趟200元、點數不歸零、擴大使用範圍及帶狀疱疹疫苗補助；交通方面也將爭取捷運藍線延伸太平及紫線規畫，與江啟臣共同推動太平交通升級。
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