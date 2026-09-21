20分鐘交通時間內滿足市民需求 江啟臣太平造勢規畫交通藍圖

國民黨台中市長參選人江啟臣昨指出，大台中人口將近290萬，幅員廣大，市民通勤、就學、就醫、就業早已跨越單一行政區。未來將運用AI、GIS地理資訊系統及大數據掌握市民實際生活需求，規畫5大生活圈，目標要讓市民在20分鐘交通時間內，滿足食衣住行育樂，以及就學、就業、就醫、就養等需求，「把省下來的通勤時間，還給自己、留給家人」。

江啟臣昨下午在太平區武德慶天宮舉辦問政說明會時做以上表示，市議員賴義鍠、黃佳恬、太平區農會總幹事、江啟臣太平之友會長余文欽及多位地方里長都出席。他和現場鄉親熱情握手合照，宮廟委員會更獻上「凍蒜」祝福。

江啟臣表示，捷運路網規畫包括藍線延伸太平及環狀紫線，但捷運建設需要時間，因此必須同步改善現有大眾運輸。他主張重整公車路網，做到「跨域快、圈內密、轉乘方便」，並串聯現有及興建中的轉運中心、高鐵、機場與火車站等重要節點，打造「六大轉運樞紐」，提升整體交通效率。

他說，太平是台中重要的手工具與機械產業聚落，未來將協助中小企業智慧升級，對接半導體、機器人製造、無人載具等新興供應鏈。農業方面則導入科技發展智慧農業，再造台中領鮮品牌，創造更多青年留鄉返鄉發展機會。面對育兒及高齡照顧需求，也將持續擴充托育、托老據點，並規劃親子型YouBike、公園親子廁所等友善設施，讓不同世代都能安心生活。

賴義鍠表示，盧秀燕市長上任後，太平陸續推動區公所、里活動中心、國民運動中心及馬卡龍公園等建設，地方發展有目共睹。他呼籲鄉親支持江啟臣，讓臺中的好政策持續、地方建設持續向前。

黃佳恬與母親、前市議員李麗華共同登台懇託。黃佳恬表示，將持續爭取長者福利，包括敬老愛心卡計程車補助提高至每趟200元、點數不歸零、擴大使用範圍及帶狀疱疹疫苗補助；交通方面也將爭取捷運藍線延伸太平及紫線規畫，與江啟臣共同推動太平交通升級。

國民黨台中市長參選人江啟臣昨下午在太平區武德慶天宮舉辦問政說明會。圖／江啟臣提供