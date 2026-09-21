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蔣萬安午餐吃鬍鬚張！無懼青鳥出征抵制 臉書貼文以行動力挺
鬍鬚張第三代張耀升近日出席台北市長蔣萬安大同區後援會成立大會，並送上鳳梨祝蔣當選，遭青鳥出征並揚言抵制。台北市長蔣萬安今天用行動力挺鬍鬚張，蔣今天中午在臉書貼出午餐照片，貼文直接力挺「今天午餐鬍鬚張！」
對於鬍鬚張第三代張耀升因近日出席大同區後援會成立大會，並送上鳳梨祝蔣當選遭青鳥出征並揚言抵制。蔣萬安今天上午受訪反擊說，「有人負責到處出征，我就負責吃滷肉飯。」並表示今天如果有人，因為支持蔣萬安就要被出征，這是撕裂社會、製造仇恨。他相信，絕大多數的台灣民眾是不會認同的。
媒體追問中午就會去吃嗎？蔣上午還賣關子說「大家拭目以待」，果然中午馬上用實際行動力挺，開吃鬍鬚張。
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