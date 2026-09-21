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童子瑋拋水上計程車政見 謝國樑陣營酸「你們可以、我們不行？」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長參選人童子瑋（右）和藝人吳怡霈搭船出港，暢談港區東西岸與城市觀光規畫，拋出Water Taxi 水上計程車政見。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市長參選人童子瑋（右）和藝人吳怡霈搭船出港，暢談港區東西岸與城市觀光規畫，拋出Water Taxi 水上計程車政見。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

基隆市長參選人童子瑋拋出「Water Taxi 水上計程車」政見，競選連任的謝國樑陣營今指出，謝國樑提出水陸兩用觀光巴士，民進黨一路質疑，如今自己提出水上計程車發展觀光構想，讓人不禁想問：所以你們可以，我們不行？

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對於謝國樑陣營的質疑，童子瑋陣營回應，水上計程車和「鴨子船」是兩種不同的水上運具，不能因為都運用水域就混為一談，建議謝國樑陣營多做功課。

童子瑋昨天分享和藝人吳怡霈搭船出港，暢談港區東西岸與城市觀光規畫。童說，從義大利威尼斯、美國紐約到泰國曼谷，都充分利用水域，發展兼具交通、觀光與城市體驗的水上運具。基隆具備同樣的發展條件，未來要發揮山海觀光休憩城市的優勢，要變得更有趣、更好玩，就是推動 Water Taxi 水上計程車。

童子瑋期待透過水上交通，串連正濱漁港、八斗子、國立海洋科技博物館、國立台灣海洋大學及港區周邊的重要歷史景點，提供遊客另一種體驗基隆的方式。藉由港區觀光、水上交通、歷史文化、美食與景點整合，讓遊客願意留下來吃飯、遊玩以及消費。

童子瑋還提出一個有趣的想法，指未來 Water Taxi 可以設計約會、求婚等特色路線，再結合夜間燈光秀，讓港灣成為情侶會特別想來的地方。水上交通不只是移動工具，也能成為旅遊體驗和城市記憶。

謝國樑競選辦公室發言人謝若彤今天說，謝國樑推動水陸兩用觀光巴士，民進黨過去不斷提出質疑，如今自己卻提出水上計程車，同樣希望利用基隆港灣特色，透過水上運具串聯景點、發展觀光，讓人不禁想問：「所以你們可以，我們不行？」

謝若彤表示，水陸兩用觀光巴士與水上計程車雖然是不同形式的交通工具，但兩者的觀光概念，都是希望善用基隆港灣條件，透過特色水上運具串聯景點，讓交通本身也成為旅遊體驗，進一步帶動觀光人潮與城市消費。

「難道政策好不好，還要先看是誰提出來的嗎？」謝若彤指出，對基隆好的事情，大家一起做都沒有問題，樂見民進黨開始認同善用港灣特色。既然大家發展水上觀光方向一致，就一起把基隆觀光做好，不要換了人提，標準也跟著換，更不要為了反對而反對。

基隆市長參選人童子瑋（右）和藝人吳怡霈搭船出港，暢談港區東西岸與城市觀光規畫，拋出Water Taxi 水上計程車政見。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市長參選人童子瑋（右）和藝人吳怡霈搭船出港，暢談港區東西岸與城市觀光規畫，拋出Water Taxi 水上計程車政見。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

謝國樑 童子瑋 計程車 2026九合一選舉 基隆市選舉

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