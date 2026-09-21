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台東縣長熱戰！吳秀華合體饒慶鈴 走訪縱谷線三鄉鎮搏感情

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
國民黨台東縣長參選人吳秀華走訪關山、池上及卑南等地爭取支持，懇託會現場聚集大批支持群眾。圖／吳秀華競辦提供
國民黨台東縣長參選人吳秀華走訪關山、池上及卑南等地爭取支持，懇託會現場聚集大批支持群眾。圖／吳秀華競辦提供

台東縣長饒慶鈴任期屆滿，國民黨吳秀華與民進黨陳瑩競爭接棒，賴清德總統短時間內二度到台東助選，肯定饒慶鈴八年執政成績，並喊出「打破藍綠框線」口號。吳秀華今天秀出饒慶鈴陪同她前往縱谷線三鄉鎮爭取鄉親支持的照片反擊，強調國民黨非常團結。

2026九合一選舉

吳秀華利用假日接連走訪關山、池上及卑南，提出長輩照顧、育兒支持及觀光發展等政見，包括縣長饒慶鈴、立委黃建賓、立委黃仁、關山鎮長彭成豐、卑南鄉長郭宗益，以及楊清順、陳宏宗、楊招信、鄭崗山等議員陪同，另有前卑南鄉長張清忠等人到場支持，展現地方團結相挺的力量。

從關山、池上一路走到卑南，一場接著一場，所到之處都有鄉親熱情迎接。吳秀華說，台東的發展不能只看單一面向，除了持續推動觀光、讓更多人看見台東的山海、人文與產業特色，也要把基礎建設做好。

吳秀華表示，她希望觀光發展的成果真正回到地方、帶動在地產業與居民生活。未來將持續傾聽各鄉鎮需求，讓政策從地方出發、真正解決鄉親生活中的問題。

吳秀華強調，未來會持續完善台東基礎建設，同時逐步調降70歲免繳健保費的適用年齡、擴大老人福利卡使用範圍，並推動「一鄉鎮一公托」，從長輩照顧到年輕家庭育兒，讓不同世代都能在台東安心生活。

台東縣長饒慶鈴（左六）、立委黃建賓（右一）利用假日陪同黨籍縣長參選人吳秀華（右六）前往關山、池上及卑南爭取基層支持，圖為關山懇託會場照片。圖／吳秀華競辦提供
台東縣長饒慶鈴（左六）、立委黃建賓（右一）利用假日陪同黨籍縣長參選人吳秀華（右六）前往關山、池上及卑南爭取基層支持，圖為關山懇託會場照片。圖／吳秀華競辦提供

饒慶鈴 吳秀華 台東縣長 2026九合一選舉 台東縣選舉

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