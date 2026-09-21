藍營揭他拿錢為詐欺性侵犯辯護假公益 林國漳陣營回批把制度妖魔化

國民黨立法院黨團今召開記者會指民進黨宜蘭縣長參選人林國漳過去曾幫性侵、詐騙或貪汙犯辯護，幫他們減刑脫罪，身為律師當然可以幫「加害者」辯護，但他一再聲稱以「公益律師」身分投入縣長選舉時，過去的作為就必須受到檢視。

日前有民眾在脆網路平台貼文，部分加害人使用稀缺的法扶資源，林國漳站在他們身旁替他們開脫，無疑是對被害人家庭二次傷害；台灣詐騙猖獗已成民怨之首，讓許多被害人家破人亡，甚至走上絕路。試問，你的公益到底是站在無助的被害人這邊，還是站在詐騙集團那邊？

立委王鴻薇在記者會表示，林國漳說他長期投入法律扶助、投身公益，若當選縣長會照顧基層，但林國漳曾幫性侵犯、詐騙犯、貪污犯，甚至聚眾群毆分子進行辯護，減刑脫罪，他真是公益律師嗎？甚至在一起性侵案中，性侵被告都坦承罪行了，林國漳卻說性侵犯一時失慮，竟在民事判決中試圖壓低賠償金額，這是哪門子的公益律師？她身為女性，真的無法接受。

林沛祥立委說，全台很多律師都提供免費法律諮詢，但真正要打官司時還是要付律師費，這樣的服務不能說是公益，而是潛在接觸客戶的方式；再者法扶律師跟公益律師不一樣，扶助案件並非完全無償，其酬金由法律扶助基金會支付，不能把法扶當成公益律師。

林沛祥強調，問題不在於律師幫壞人辯護，請不要把個案行為污名化律師，而是林國漳自稱正派、溫暖、公益律師投入縣長選舉，但宜蘭人去年被詐騙財損十幾億元，林國漳卻幫詐欺犯辯護，怎對得起宜蘭鄉親？

林國漳團隊發言人高紫庭、高大凱律師隨後回擊藍營踐踏法律人專業，國民黨立委為政治鬥爭，把「法律扶助」與「強制辯護」制度妖魔化，不僅赤裸裸的法盲行徑，更是對全台灣司法人員專業的惡意踐踏。

高紫庭指出，全台詐欺等刑案量龐大、法院幾乎癱瘓，法律規定重罪必須有律師在場才能開庭，很多強制辯護案件司法體系甚至是用「拜託」的。林國漳執業律師30多年，經手案件超過1、2000件，其中更有許多是「法律扶助基金會」指派公益案件。

高紫庭強調，律師接受指派站上法庭，是為了讓審判程序能依法進行。如果照國民黨立委的主張「不准法扶辯護」，結果就是法庭審不下去、案件全面卡死，受害者的正義更將遙遙無期。國民黨把律師依法履職抹黑成共犯，根本是為了政治聲量摧毀司法制度。

高大凱表示，辯護不是幫壞人脫罪，辯護人的天職是捍衛程序正義，透過審檢辯三方的努力，才能發現事實真相。辯護人更可促成修復正義，達到實質賠償！許多案件正是因為有辯護人檢閱事證加以釐清，被告才願意坦白認罪，並在辯護人的協助下賠償被害人、彌補損害，這才是落實正義與公益。