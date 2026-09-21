影／國民黨青年集結 連勝武領軍籲全台藍軍回鄉投票

中國國民黨青年事務發展委員會今天號召全台青年軍集結，推出「2026青年行動三部曲」，由青發會主委連勝武領軍，結合超過300名青年組成「K棒行動陣線」，將分赴各縣市盤點地方問題並提出解方，號召青年返鄉投票，為年底全台選情增添青年戰力。

國民黨青發會今天上午在中央黨部舉行「2026青年行動三部曲 用青年選票為家鄉找出路」記者會，由連勝武、青發會青年部主任李昶志、青年團總團長郭又睿，以及多名青年議員參選人、K棒行動陣線青年代表共同出席。眾人高喊「青年上場，台灣上漲，你棒我棒，Ｋ棒啟動」等口號，呼籲青年11月28日返鄉投票。

國民黨青發會今天上午在中央黨部舉行「2026青年行動三部曲 用青年選票為家鄉找出路」記者會，由連勝武（後排中）以及多名議員參選人、K棒行動陣線青年代表共同出席，呼籲青年11月28日返鄉投票。記者許正宏／攝影