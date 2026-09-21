板橋囝仔拿下「金指揮棒」蘇巧慧：市長要讓城市演出精采樂章

民進黨新北市長參選人蘇巧慧、立委張宏陸今天與拿下世界音樂大賽（WMC）「金指揮棒」的板橋子弟劉人仁會面，談及藝術人才培育時表示，當首長就跟指揮家一樣，要決定每個專業領域的節奏，讓一座城市演出精彩的樂章，若當選新北市長，將從教育到藝文演出環境著手，讓新北各領域人才有更多舞台與機會，也讓更多像劉人仁一樣的台灣人才，能在國際舞台發光。

劉人仁今年7月在荷蘭克爾克拉德舉行的WMC國際管樂團指揮大賽中，率領荷蘭皇家軍樂團「約翰．威廉．弗里索」演出比利時作曲家斯特倫斯（Jules Strens）的「走鋼索之舞」（Danse Funambulesque），獲評審肯定，拿下金指揮棒。WMC每4年舉辦一次，被譽為管樂界奧運，劉人仁則成為首位拿下這項榮譽的台灣指揮家。

劉人仁其實並非從小走音樂科班路線，而是在青少年時期因興趣接觸管樂，之後逐漸確立指揮志向，再赴德國深造，目前就讀奧格斯堡大學利奧波德．莫札特音樂學院管樂指揮碩士班。此次比賽，他甚至將各輪指定曲目全部背熟，決賽更是全程背譜指揮。

劉人仁表示，自己很感謝父母、老師以及一路上支持他走音樂這條路的人，也很高興能夠拿下獎項、為台灣爭光。他坦言，自己並不是從小就接觸音樂，青少年時期才因興趣開始接觸管樂，因此一路走來花了比別人更多時間努力。

張宏陸表示，劉人仁是板橋在地子弟，拿下世界音樂大賽首獎，不只是板橋之光，也是新北之光，希望新北未來能把整體環境做得更好，讓像劉人仁這樣的人才在世界發光後，還有機會回到台灣，投入音樂教育、培育下一代人才。

劉人仁的父親劉明毅則說，感謝蘇巧慧與張宏陸兩位委員安排會面，兒子能在全球各國優秀的音樂人中脫穎而出，得到這個獎項，是台灣人鍥而不捨、極度努力的證明，他也相信有同樣精神的蘇巧慧，能在兩個多月後的新北市長選舉中順利高票當選。