快訊

公股投信整併在即！合庫投信爆高層角力 投資長遭控上班狂搜AV女優

蔣萬安午餐吃鬍鬚張！無懼青鳥出征抵制 臉書貼文以行動力挺

美戰機已掛好炸彈！川普幾乎要空襲葉門 最後關頭喊卡內幕曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

最新民調鄭朝方領先 徐欣瑩：已走出艱困期 喊話「廉能對決金權」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
徐欣瑩強調，面對極端氣候與複合型災害威脅，防災絕不能一套標準走天下，必須「因地制宜掌握風險，分區分級做好準備」。圖／徐欣瑩競辦提供
徐欣瑩強調，面對極端氣候與複合型災害威脅，防災絕不能一套標準走天下，必須「因地制宜掌握風險，分區分級做好準備」。圖／徐欣瑩競辦提供

新竹縣長選情出現重大黃金交叉！年代民調中心今布的最新2026新竹縣長選情民意調查結果顯示，民進黨參選人鄭朝方獲得35.1%的支持率，領先國民黨徐欣瑩的28.7%，兩人差距拉開達6.4個百分點。對此，徐欣瑩回應，她已經走出最艱困的時候，藍綠對決的態勢已成，現在是新竹縣民關鍵選擇的時刻，也就是廉能政治對上金權政治。

2026九合一選舉

針對民調結果，徐欣瑩今天回應，所有的民調都顯示，她已經走出最艱困的時候，藍綠對決的態勢已成，現在是新竹縣民關鍵選擇的時刻。無論國民黨、民眾黨、無黨籍的朋友，都強烈質疑民進黨候選人鄭朝方以及他家族的操守。

徐欣瑩表示，在地的鄉親都在問：「為什麼竹北東區市場可以空轉4年零進度?竹北民眾活動中心工程為何一延再延?「現在是藍綠對決，也就是廉能政治對上金權政治。」

適逢「921國家防災日」徐欣瑩今發表「新竹韌性2030」防災政策。徐欣瑩強調，防災是政府365天都須落實的基本功，面對極端氣候與複合型災害威脅，新竹縣涵蓋高樓都會區、竹科產業聚落及廣大山區，防災絕不能一套標準走天下，必須「因地制宜掌握風險，分區分級做好準備」。

徐欣瑩響應「為氣候而選」永續倡議，提出「新竹韌性2030」藍圖，以「少傷亡、不斷鏈、政府不中斷、城市快復原」為四大目標，並規畫「1＋5＋8」強化架構：1個總願景：從「災後應變」升級為「災前治理」，讓政府永遠比災害早一步。

5大韌性：涵蓋城市、產業、山區、社區與政府韌性。8大實質行動：包含建立智慧防災戰情平台、推動72小時自主韌性標準、落實山區「不失聯、不斷糧、不失救」、13鄉鎮市建立政府不中斷計畫、推動「一里一防災核心」、打造避難所2.0、成立產業韌性聯防平台，以及建立演習後缺失管考制度。

適逢「921國家防災日」，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今發表「新竹韌性2030」防災政策。圖／徐欣瑩競辦提供
適逢「921國家防災日」，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今發表「新竹韌性2030」防災政策。圖／徐欣瑩競辦提供

徐欣瑩 鄭朝方 民調 2026九合一選舉 新竹縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

綠營轟徐欣瑩宗教法人關係 基金會駁：無政界人士任董監事

黃國昌、王鴻薇替民眾黨小雞站台 盼藍白席次極大化

921國家防災日全台演練 總統賴清德視察高雄特教學校

彰化藍營縣長候選人魏平政發表政策白皮書 維持「尊王」原則

相關新聞

蔣萬安午餐吃鬍鬚張！無懼青鳥出征抵制 臉書貼文以行動力挺

鬍鬚張第三代張耀升近日出席台北市長蔣萬安大同區後援會成立大會，並送上鳳梨祝蔣當選，遭青鳥出征並揚言抵制。台北市長蔣萬安今天用行動力挺鬍鬚張，蔣今天中午在臉書貼出午餐照片，貼文直接力挺「今天午餐鬍鬚張！」

20分鐘交通時間內滿足市民需求 江啟臣太平造勢規畫交通藍圖

國民黨台中市長參選人江啟臣昨指出，大台中人口將近290萬，幅員廣大，市民通勤、就學、就醫、就業早已跨越單一行政區。未來將運用AI、GIS地理資訊系統及大數據掌握市民實際生活需求，規畫5大生活圈，目標要讓市民在20分鐘交通時間內，滿足食衣住行育樂，以及就學、就業、就醫、就養等需求，「把省下來的通勤時間，還給自己、留給家人」。

傳統動員不再是萬靈丹 綠營擁抱「洋流」憂變雙面刃

2026地方大選步步進逼，今年選情冷颼颼，選民激情不再，傳統動員模式⾯臨挑戰，不僅難以催出游離票，連基本盤都未必買單，儘管藍綠各有「萬安炫風」、「洋流」加溫，能否延續到選前仍是未知數，民進黨近期展開行動中常會，並依各縣市打造客製化輔選劇本，適時助攻維持彈性。

童子瑋拋水上計程車政見 謝國樑陣營酸「你們可以、我們不行？」

基隆市長參選人童子瑋拋出「Water Taxi 水上計程車」政見，競選連任的謝國樑陣營今指出，謝國樑提出水陸兩用觀光巴士，民進黨一路質疑，如今自己提出水上計程車發展觀光構想，讓人不禁想問：所以你們可以，我們不行？

台東縣長熱戰！吳秀華合體饒慶鈴 走訪縱谷線三鄉鎮搏感情

台東縣長饒慶鈴任期屆滿，國民黨吳秀華與民進黨陳瑩競爭接棒，賴清德總統短時間內二度到台東助選，肯定饒慶鈴八年執政成績，並喊出「打破藍綠框線」口號。吳秀華今天秀出饒慶鈴陪同她前往縱谷線三鄉鎮爭取鄉親支持的照片反擊，強調國民黨非常團結。

影／國民黨青年集結 連勝武領軍籲全台藍軍回鄉投票

中國國民黨青年事務發展委員會今天號召全台青年軍集結，推出「2026青年行動三部曲」，由青發會主委連勝武領軍，結合超過300名青年組成「K棒行動陣線」，將分赴各縣市盤點地方問題並提出解方，號召青年返鄉投票，為年底全台選情增添青年戰力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。