最新民調鄭朝方領先 徐欣瑩：已走出艱困期 喊話「廉能對決金權」

新竹縣長選情出現重大黃金交叉！年代民調中心今布的最新2026新竹縣長選情民意調查結果顯示，民進黨參選人鄭朝方獲得35.1%的支持率，領先國民黨徐欣瑩的28.7%，兩人差距拉開達6.4個百分點。對此，徐欣瑩回應，她已經走出最艱困的時候，藍綠對決的態勢已成，現在是新竹縣民關鍵選擇的時刻，也就是廉能政治對上金權政治。

針對民調結果，徐欣瑩今天回應，所有的民調都顯示，她已經走出最艱困的時候，藍綠對決的態勢已成，現在是新竹縣民關鍵選擇的時刻。無論國民黨、民眾黨、無黨籍的朋友，都強烈質疑民進黨候選人鄭朝方以及他家族的操守。

徐欣瑩表示，在地的鄉親都在問：「為什麼竹北東區市場可以空轉4年零進度?竹北民眾活動中心工程為何一延再延?「現在是藍綠對決，也就是廉能政治對上金權政治。」

適逢「921國家防災日」徐欣瑩今發表「新竹韌性2030」防災政策。徐欣瑩強調，防災是政府365天都須落實的基本功，面對極端氣候與複合型災害威脅，新竹縣涵蓋高樓都會區、竹科產業聚落及廣大山區，防災絕不能一套標準走天下，必須「因地制宜掌握風險，分區分級做好準備」。

徐欣瑩響應「為氣候而選」永續倡議，提出「新竹韌性2030」藍圖，以「少傷亡、不斷鏈、政府不中斷、城市快復原」為四大目標，並規畫「1＋5＋8」強化架構：1個總願景：從「災後應變」升級為「災前治理」，讓政府永遠比災害早一步。

5大韌性：涵蓋城市、產業、山區、社區與政府韌性。8大實質行動：包含建立智慧防災戰情平台、推動72小時自主韌性標準、落實山區「不失聯、不斷糧、不失救」、13鄉鎮市建立政府不中斷計畫、推動「一里一防災核心」、打造避難所2.0、成立產業韌性聯防平台，以及建立演習後缺失管考制度。