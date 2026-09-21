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綠營轟徐欣瑩宗教法人關係 基金會駁：無政界人士任董監事

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民進黨新竹縣竹北市選區議員歐陽霆，被認為是可能參選竹北市長的人選之一。聯合報系資料照
民進黨新竹縣竹北市選區議員歐陽霆，被認為是可能參選竹北市長的人選之一。聯合報系資料照

新竹縣議員歐陽霆今抨擊，宗教信仰雖是個人自由，但掌握全縣資源的縣長大位公私分際容不得模糊。他指出國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩長期名列特定救世基金會董事，引發外界疑慮。對此，釋迦牟尼佛救世基金會發布聲明強調目前無政界人士任董監事。

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歐陽霆呼籲徐欣瑩不該拿信仰當逃避監督的擋箭牌，應立刻向縣民交代未來的利益迴避底線。他指出，過去幾年新竹縣府團隊廉政防線崩壞，從天坑官商勾結案到勞工處長遭判刑，弊案頻傳。如今徐欣瑩宣示「無縫接棒」，卻與特定宗教法人及政商網絡聯繫密切。竹市民最擔心的就是走了一個舊體制，又迎來水更深、不透明的「影子決策圈」。

釋迦牟尼佛救世基金會發布聲明，強調前屆董監事均已依法任滿卸任，現任董監事名單完全無任何政治人物或參選人。此外，妙天禪師已於去年3月全面退隱：禪師已不再過問會務，亦未參與世俗及政黨事務。過往創辦政黨之因緣已告一段落，外界切勿將歷史紀錄與當前選舉產生錯誤連結。

釋迦牟尼佛救世基金會指出，本會尊重弟子個人參政權利，從不干涉其政治主張；相關資金往來均坦蕩合規，絕無違法。

針對新竹縣未來龐大的都市計畫、土地變更與公共建設審查，歐陽霆向徐欣瑩提出「三問」直球對決：釐清法人職務：說明是否仍身兼該基金會或體系的決策職務？若未辭任應立刻辭去，新竹縣不需要「兼職」縣長。具體承諾利益迴避：針對未來涉及該體系的土地開發、建管或殯葬設施案件，公開承諾採最高標準迴避，絕不讓資源淪為特定團體囊中物。

歐陽霆呼籲要保證縣府人事派任與重大決策將完全尊重專業文官體制，絕不容許特定網絡將黑手伸入縣政。他強調，新竹縣是講求科學、理性與法治的科技首都，市民絕不會把城市未來交給決策不透明的架構，呼籲徐欣瑩展現擔當、正面回應質疑。

新竹縣議員歐陽霆今抨擊，宗教信仰雖是個人自由，但掌握全縣資源的縣長大位公私分際容不得模糊。圖／民進黨新竹縣黨部提供
新竹縣議員歐陽霆今抨擊，宗教信仰雖是個人自由，但掌握全縣資源的縣長大位公私分際容不得模糊。圖／民進黨新竹縣黨部提供

適逢「921國家防災日」，新竹縣長參選人徐欣瑩今天發表「新竹韌性2030」防災政策，近期積極在發佈竹縣相關政見。圖／徐欣瑩競辦提供
適逢「921國家防災日」，新竹縣長參選人徐欣瑩今天發表「新竹韌性2030」防災政策，近期積極在發佈竹縣相關政見。圖／徐欣瑩競辦提供

徐欣瑩 綠營 新竹 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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