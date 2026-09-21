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游智彬團隊舉「佯瘤」被阻擋 提告沈伯洋涉強制、恐嚇、誹謗

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
游智彬（中）今陪同譚傳紹（右）等人至台北地檢署提告沈伯洋涉強制、恐嚇、誹謗等罪嫌。記者蕭雅娟／攝影
游智彬（中）今陪同譚傳紹（右）等人至台北地檢署提告沈伯洋涉強制、恐嚇、誹謗等罪嫌。記者蕭雅娟／攝影

民進黨北市長參選人沈伯洋9月18日到景美夜市掃街，北市議員參選人譚傳紹等3人持「佯瘤」抗議標語，被沈的團隊工作人員阻擋去路，譚等3人今至台北地檢署直指沈的團隊仗著人多強迫與恐嚇，提告沈伯洋涉強制、恐嚇、誹謗等罪嫌。

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游智彬今陪同譚傳紹等人至台北地檢署遞狀提告。譚傳紹表示，市民有表達意見與自由離去的權利，沈伯洋團隊仗著人多強迫與恐嚇，已全然違法。

游智彬表示，譚等人在景美夜市以和平方式高舉「佯瘤」看板表達政治意見，欲離開時竟遭沈伯洋團隊人員強行包圍、阻擋去路並強迫留下合照，更遭綠營媒體與網軍側翼抹黑為「鬧場」、「落跑失敗」；游痛批，沈伯洋滿口人權民主，私底下卻用黑熊式的威嚇手段霸凌小市民，對於網絡上抹黑造謠的網友一一蒐證、絕不寬貸。

游智彬同步宣布哏傳媒新節目「冰鎮青鳥」開播，提供蔣萬安十大諍言，親賢臣遠小人，成大事者時刻警惕自己，莫因善小不為，回歸市政才是王道，才能高票連任市長與未來的總統路。

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