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國民黨推「2026青年行動三部曲」K棒行動陣線喊話青年返鄉投票

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨青年事務發展委員會今舉行記者會，正式啟動「2026青年行動三部曲：用青年選票為家鄉找出路」。圖／國民黨提供
國民黨青年事務發展委員會今舉行記者會，正式啟動「2026青年行動三部曲：用青年選票為家鄉找出路」。圖／國民黨提供

國民黨青年事務發展委員會今天舉行記者會，正式啟動「2026青年行動三部曲：用青年選票為家鄉找出路」，會場以彰化扇形車站、新北新月橋、高雄龍虎塔等意象妝點，象徵青年行動遍及全台，呼籲青年11月28日返鄉投票

2026九合一選舉

今日記者會由青發會主委連勝武、青發會青年部主任李昶志、青年團總團長郭又睿，以及多位議員候選人與「K棒行動陣線」青年代表共同出席。

連勝武指出，台灣正面臨「K型經濟」與AI新時代雙重挑戰，強弱差距擴大，許多青年在家鄉看不到機會，政策若跟不上腳步、青年又缺乏發聲管道，長期恐削弱國家競爭力。他回顧國民黨執政時期為半導體產業奠基的歷史表示，即便在野，仍有大批青年堅守地方、深耕基層。

連勝武表示，「K棒」一詞取自國民黨英文字首及股市術語「長紅K棒」，具有雙重意涵，其一象徵突破與翻轉，青年是衝破社會停滯的動能；其二象徵承擔與接棒，世代傳承、接力改造家鄉。國民黨長期堅持的「兩岸和平、民主憲政、人民福祉」三大精神，作為青年世代接棒的基石。

台北市議員參選人賴苡任表示，從國會改革、大罷免到即將到來的地方選舉及總統大選，反而創造更多青年參與公共事務的舞台。他呼籲首投族及在外地求學、工作的青年，不要將返鄉投票的交通與時間成本作為卻步理由，就有機會參與到每一段的公共政策。

新北市議員參選人何元楷說，近期社會出現「表態即遭出征」的現象，造成年輕人對政治日趨冷感。他出身基層家庭，盼以理念而非背景投入選戰，呼籲青年11月28日返鄉投票、為理念站出來。

基隆市議員參選人張家馨則說，政治看似遙遠，實則影響日常生活的方方面面，從食用油到喜愛的音樂、電影皆受政策牽動，呼籲青年不只要返鄉投票，更要長期關心地方政治。

郭又睿以苗栗客家青年身分分享4年前投入「18歲公民權」倡議的經驗，呼籲鄉親返鄉投票，強調在野陣營候選人以政績、延續與深耕回應選民期待，籲請青年珍惜民主參與機會。

李昶志表示，「2026青年行動三部曲」將分階段推進，第一階段「不缺席的在地觀察」、第二階段「提解方的議題激盪」、第三階段「動起來」形成行動治理白皮書，盼以此作為青年世代接棒、承擔公共責任的起點。

2026九合一選舉 青年 投票 國民黨

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