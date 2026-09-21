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回擊抹黑潑髒水 吳宗憲：看看這半年他們如何抹黑我 連在福宴也罵

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
針對民進黨宜蘭縣長參選人林國漳陣營批評藍營及吳宗憲陣營抹黑、潑髒水；吳宗憲今天上廣播節目說，要不要看看這半年來「他們抹黑，潑了我多少髒水」，連前陣子中元普渡福宴，原本致詞應該說祝福，但他們上去拿了麥克風就開始罵，最近還請台北名嘴下來的政策懇託會罵他。圖／翻攝自節目畫面
針對民進黨宜蘭縣長參選人林國漳陣營批評藍營及吳宗憲陣營抹黑、潑髒水；吳宗憲今天上廣播節目說，要不要看看這半年來「他們抹黑，潑了我多少髒水」，連前陣子中元普渡福宴，原本致詞應該說祝福，但他們上去拿了麥克風就開始罵，最近還請台北名嘴下來的政策懇託會罵他。圖／翻攝自節目畫面

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳藍營踢爆兼任三個國營事業董監事，連日來批評藍營及吳宗憲陣營抹黑、潑髒水；吳宗憲今天上廣播節目說，要不要看看這半年來「他們抹黑，潑了我多少髒水」，連前陣子中元普渡福宴，原本致詞應該說祝福，但他們上去拿了麥克風就開始罵他，最近還請台北名嘴下來一場場的政策懇託會，有哪一場少罵過他？

2026九合一選舉

林國漳被國民黨立法院黨團踢爆兼任三個國營事業董監事，時間都與新潮流賴清德與陳金德當官有關，林每年除了律師薪水，還能輕鬆年領百萬酬庸入袋；全國符合資格的律師那麼多，藍營質疑為何三個國營事業的董監事與獨董都是林國漳？只有你可以。

此外，林國漳的大小看板非常多，看板把敬老卡每年1萬2千點的「點」寫得很小，連行政院長卓榮泰到宜蘭也看錯，致詞講成1萬2千元。

林國漳及陣營解釋擔任三個國營事業董監事符合規定，看板上的智慧敬老卡每年1萬2千點的「點」是枝微末節，反批對手挑毛病、抹黑、潑髒水。

吳宗憲今天上王淺秋的千秋萬事廣播節目時說，回過頭去看所有的新聞，這半年來「他們抹黑我、潑了多少髒水？」例如他從來沒有講過「操作無人機會致癌」，但對手扣帽子說他擋預算、擋軍購，刪除國務機要費，然後什麼國會耍流氓，在地方雙面人。

吳宗憲說，有一次遇到對手林國漳問「你這麼忙，還要開記者會罵我」，他回一句「又不是我罵」，林國漳你在旁邊，旁邊的人幫你罵，然後說：不是我罵？！比較離譜是，前陣子中元普渡吃福宴，大家上台都說祝福的話，民進黨立委陳俊宇拿起麥克風致詞就罵他。

吳宗憲說，可能民進黨內部最近檢討陳俊宇攻擊砲火不夠猛烈，被檢討了，所以現在砲火猛烈罵，沒關係啦，陳俊宇有不得已的苦衷，這個可以理解。

吳宗憲表示，自己也會使用無人機，他從沒說過操作無人機會致癌，而是無人機製程有個塗料，擔心可能致癌，其實不管半導體或什麼科技製程可能會有污染風險。他們當時是問林國漳，針對這部分要怎麼處理？是無人機製程還是組裝？結果就被民進黨抹黑成他反對無人機產業。

提到對手抹黑砍庇護工廠預算？吳宗憲表示，立院刪凍的是國務機要費，庇護工廠不是國家組織，沒有所謂的預算，但他們一直說刪除對社福機構庇護工廠的採購；然而民進黨政府後來編列更多追加預算，請問有拿去照顧社福嗎？他們只是拿這件事做不當連結炒新聞。

吳宗憲 林國漳 藍營 2026九合一選舉

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