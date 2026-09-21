彰化藍營縣長候選人邀政策公開辯論 綠營未回應 無黨籍熱烈響應

彰化縣長候選人魏平政邀請對手陳素月公開辯論政策，陳素月和她的競總尚未回應，兩名無黨籍縣長候選人邱建富、陳重嘉都表示願意參加；陳重嘉指出，彰化縣選舉委員會玩弄文字遊戲推諉舉辦縣長候選人公開辯論。縣選委會表示，目前收集各候選人意見作為辦理參考依據。

魏平政今公布「彰化正能量 打造台灣第七都」政見白皮書，說明政見願景藍圖概要，超過50項政策蓄勢待發，還說這本政見白皮書連新北市副市長劉和然都稱讚具體可行。魏平政邀請過去頻頻發表政策的對手陳素月針對政策公開辯論。

魏平政表示，希望和陳素月進行一場公開、理性的政策辯論。辯論的形式、地點，他完全配合，因為彰化的未來不能只靠口號，更需要具體的願景與可行的方法。讓候選人攤開政策交給120萬彰化鄉親共同檢視。

無黨籍候選人邱建富、陳重嘉事後獲知魏平政邀請陳素月舉辦政策公開辯論，均表示願意參與。邱建富說「參加辯論當然沒問題」。陳重嘉除了願意參加，還指出先前要求縣選委會根據選罷法第18之1條規定達2/3候選人有意願公開辯論，選委會要舉辦，但縣選會回覆「得舉辦」不是「應舉辦」，到現在都不肯辦理。

陳重嘉說，他和魏平政、邱建富縣選委會都願意參加政策公開辯論，希望縣選委會行政中立、公正，不要沒收候選人的公開辯論權。