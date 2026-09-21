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綠議員替黃世杰下辯論戰帖 張善政：不用花那個時間、邀請函拿回去

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
民進黨議員余信憲今天市政總質詢時，向桃園市長張善政遞出「桃園市長辯論邀請函」，邀張與民進黨市長參選人黃世杰公開辯論。張善政當場拒收，要余信憲把邀請函拿回去。記者朱冠諭／攝影
民進黨議員余信憲今天市政總質詢時，向桃園市長張善政遞出「桃園市長辯論邀請函」，邀張與民進黨市長參選人黃世杰公開辯論。張善政當場拒收，要余信憲把邀請函拿回去。記者朱冠諭／攝影

桃園市長選戰升溫，民進黨議員余信憲今天市政總質詢時，以黃世杰競選團隊執行副總幹事身分，向尋求連任的市長張善政遞出「桃園市長辯論邀請函」，邀張與民進黨市長參選人黃世杰公開辯論。張善政當場拒收，直言自己在選委會勾選的是政見發表會，「不是辯論會」，余追問「你可以回文給我拒絕」，張回「不用，現在就在議會殿堂公開場合講」，雙方你來我往，煙硝味十足。

2026九合一選舉

余信憲一開始先從選舉行程切入，詢問張善政進入選舉階段後，面對國民黨、民眾黨議員參選人邀請，是否每場活動都會參加。張善政說，「不一定」，選舉期間邀約很多，仍要視時間調度，「一定必須要選擇，不得不選擇」，無論國民黨或民眾黨議員參選人，只要時間允許都會盡量參加。

余信憲進一步追問，張善政若參加民眾黨參選人活動，是否代表桃園選戰「藍白合」會發生？張善政回應，「藍白合是一個既定方向」，只要是議員邀約都會盡量配合，但能否出席仍取決於時間。

話鋒一轉，余信憲點名好孕專車、公車、科技執法、敬老愛心卡等政策，質疑部分政策雖然推出，但執行品質仍有改善空間，並問張善政上任3年多來，「你給自己打幾分？」張善政回應，「我從來不給自己打分數，打分數是11月28號。」

余信憲接著以公車脫班為例，詢問張善政是否清楚交通局如何處理民眾陳情。張善政提到增加大客車駕駛、推動桃小巴及新闢桃園幹線等措施；余信憲隨即反駁，認為市長沒有正面回答陳情後的行政處理流程，並直指「我想知道你到底對市政能不能了解？」

張善政說，要了解他對市政熟不熟悉，「請你問我們局處首長，你可以私底下去問」。余信憲回，「我覺得最好的方式，就是我們邀請你來辯論」，接著從座位拿出邀請函，表示「我是黃世杰的執行副總幹事」，正式邀請張善政與黃世杰進行桃園市長辯論，並上前準備將邀請函交給張。

張善政直接表示「我並沒有接受」。余信憲說，「我知道你可以拒絕啊，你可以回文給我拒絕。」張善政回應，「不用，現在就在議會殿堂公開場合講」，並說自己向選委會登記時，「我就勾選是政見發表會，不是辯論會。」

余信憲仍把邀請函留在桌上，表示市長候選人要讓選民了解對市政的熟悉度，辯論是很好的方式，「既然您不願意辯論，我也是尊重啦」，張善政則再次表示，「我不需要花那個時間」，要求余將邀請函拿回去。

後續雙方再針對議員調閱市府資料、官舍水電費及青年創投政策交鋒。余信憲認為市府面對議員監督應更公開透明，張善政反駁，市府均依法行政，也直言余信憲今天不少質疑「誤解很深」。質詢最後，余信憲表示仍期許張未來更坦然面對選民及議會監督，張善政則回，「您的勉勵我非常高興地接受，但您剛才的質疑很多誤解，我不能接受。」

民進黨議員余信憲今天市政總質詢時，向桃園市長張善政遞出「桃園市長辯論邀請函」，邀張與民進黨市長參選人黃世杰公開辯論。張善政當場拒收，要余信憲把邀請函拿回去。圖／截自議會直播
民進黨議員余信憲今天市政總質詢時，向桃園市長張善政遞出「桃園市長辯論邀請函」，邀張與民進黨市長參選人黃世杰公開辯論。張善政當場拒收，要余信憲把邀請函拿回去。圖／截自議會直播

張善政 黃世杰 辯論 2026九合一選舉 桃園市選舉

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