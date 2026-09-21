童子瑋自許「生活市長」 與LINE官方合作推防詐圖卡 協助解決生活難題

基隆市議長、基隆市長候選人童子瑋自許成為「生活市長」，因選民服務時，發現民眾常苦惱LINE被盜怎麼辦？朋友傳來的投票連結能不能點？因此與LINE官方合作，推出系列防詐圖卡，希望有助市民遇到問題時，知道該怎麼處理及解決問題。

童子瑋表示，最近LINE帳號被盜的狀況非常嚴重，尤其選舉期間，各種訊息、群組與連結大量流通，更需要多一分警覺。因此他特別和LINE官方合作推出圖卡，讓市民日常生活中，真的遇到問題時，可以在第一時間知道該怎麼處理。

第一類最常見的是「認證碼詐騙」，LINE簡訊認證碼就像帳號鑰匙，通常只會在本人移動帳號或登入時使用，不管對方自稱朋友、客服或工作人員，都不能提供，更不要把認證碼輸入來路不明的網站。童子瑋提醒民眾，最簡單的原則就是「認證碼，任何人都不能給」，只要有人要求提供，就要立刻提高警覺。

童子瑋表示，第二類則是假投票、假網址，近期常見「幫忙投票」、「替孩子按讚」、「幫寵物集氣」等訊息，即使是熟人的帳號傳來，也不能直接相信，先不要點連結，改用電話或其他方式向本人確認，也可以開啟LINE的「偵測可疑網站」功能，降低誤入釣魚網站的風險。

童子瑋也提醒民眾要把帳號保護好，LINE官方建議使用者綁定Apple或Google帳號，並開啟「偵測可疑網站」功能，增加帳號安全與找回帳號的機會。帳號真的被盜後怎麼辦，童說，如果帳號還能正常使用，應立即更改密碼、登出不明裝置。若已被登出，也不要急著刪除LINE App，可以依官方指引嘗試「再次登入」取回帳號。

童子瑋表示，防詐圖卡已經整理在他的官網，希望大家遇到問題時可以隨時查詢，也能轉發給家人、長輩與朋友。防詐最重要的事情，就是彼此多一次提醒、多一次確認，不要因為訊息來自熟人帳號就降低警覺。遇到狀況也不要慌，照著正確步驟處理，就能降低受害風險。

童子瑋說，「生活市長」就是要處理市民每天會碰到的大小問題，從交通、育兒、長照，到手機裡每天都會使用的LINE帳號安全，只要是市民真正關心、真正需要的事情，都應該被認真處理。他也邀請市民到官網查看完整LINE防詐懶人包，以及其他市政規畫與政策主張。

基隆市議長、基隆市長候選人童子瑋自許成為「生活市長」，他與LINE官方合作，推出系列防詐圖卡，希望有助市民遇到問題時知道該怎麼處理。圖／童子瑋進步基隆辦公室

基隆市議長、基隆市長候選人童子瑋自許成為「生活市長」，他與LINE官方合作，推出系列防詐圖卡，希望有助市民遇到問題時知道該怎麼處理。圖／童子瑋進步基隆辦公室