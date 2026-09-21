鬍鬚張第三代挺蔣萬安遭出征 白委：青鳥不吃滷肉飯吃鳥飼料？

鬍鬚張第三代張耀升日公開場合表態支持競選連任的國民黨籍台北市長蔣萬安，結果遭到「青鳥」出征、抵制消費，民眾黨立委洪毓祥今天表示，「大家本來就有不同的政治立場，但是我們絕對捍衛說話的權利」，民進黨放任支持者搞文革式清算，無助於促進社會對話跟團結，「難道這些青鳥不吃鬍鬚張都吃鳥飼料」？

年底地方選舉進入倒數，台北市長蔣萬安尋求連任。張耀升先前出席蔣萬安大安區後援會成立大會，當場送上鳳梨祝賀蔣萬安當選，遭到青鳥出征並且揚言抵制，也讓藍營議員砲轟「大罷免既視感回來了」。蔣萬安今天受訪時說，「有人負責到處出征，我就負責吃滷肉飯。 」

民眾黨立委洪毓祥今天上午受訪時表示，每個人都有不同的政治立場，民進黨放任支持者搞文革式清算，實在無助於社會對話跟團結，「我們難道活在被霸凌、被青鳥囂張出征的年代？然後造成對立就息事寧人、不敢吭聲？」

洪毓祥說，民眾黨絕對力挺民主價值，但是反對用霸凌的方式造成台灣人民對立，每個人都有自己的政治立場，「我們本來就可以不同，但是絕對捍衛說話的權利」。為了展現力挺鬍鬚張的行動，他決定請民眾黨團辦公室同仁享用鬍鬚張，「不過吃個滷肉飯而已，有這麼嚴重嗎？」

此外，針對國民黨舊中央黨部、國發院案、大孝大樓訴訟案，不當黨產委員會主委林峯正昨天表示，最高行政法院對此判決敗訴，「法院判決讓這些黨產脫產後的利潤成為合法財產」，最高行政法院則隨即回應，法院不能僅憑「轉型正義」口號，就行違法裁判之實。

洪毓祥說，最高行政法院已經作出判決，現在就是尊重法院判決處理，民進黨不能把人權促進委員會、不當黨產委員會等作為整肅在野黨的工具。