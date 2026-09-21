彰化藍營縣長候選人魏平政發表政策白皮書 維持「尊王」原則

彰化縣長候選人魏平政今公布「彰化正能量 打造台灣第七都」白皮書，強調將以人口提升、產業轉型、交通擴張、城鎮升級這四大引擎，維持一貫「尊王」原則，借用縣長王惠美「美好彰化，幸福城市」，喊出「美好彰化，平政接棒；幸福城市，希望綻放。」

面對對手頻頻發表政見，魏平政表示，今起每周都會發表白皮書內的政策願景藍圖，打造「彰化正能量 打造台灣第七都」願景，第七都定義是彰化縣民的基礎建設、產業條件、社會福利、生活品質能與六都平起平坐，待2028年國民黨有機會重返執政，再因應台灣少子化現實狀況修法降低升格直轄市的人口數。

魏平政說，過去8年在縣長王惠美務實施政下，彰化縣已在都市計畫、交通路網和產業發展扎下堅實地基，建設彰化是一場歷史接力賽，他將以宏觀視野與即戰力接棒，啟動「人口提升、產業轉型、交通擴張、城鎮升級」四大引擎帶領彰化邁向下一個黃金十年。

魏平政表示，面對高齡少子化、AI浪潮及地緣政治的劇烈衝擊，將結合十多年專業律師的公義風骨、傳統產業界30年商戰經驗和擔任家扶認養人390年的溫情，將每一分政府資源放到最大，為彰化縣未來具體提出四大幸福亮點政見。

四大幸福亮點政見包括第一人口提升，第一胎生育津貼加碼到5萬元、「童萌卡」適用年限向上延伸到6歲、推動65歲以上長者和6歲以下孩童免健保、落實「教育零負擔」政策；第二產業轉型，成立AI智慧園區並全力爭取台積電先進封裝廠進駐中科二林園區、無人機產業鏈千億商機帶進彰化、補助縣民及百工百業使用AI工具、傳產導入AI與ESG低碳標準。

四大幸福亮點政見第三為交通擴張，推動大眾運輸並結合TOD站點打造高密度開發的車站生活圈；第四是城鎮升級，依據各地獨特的產業與文化底蘊，對26鄉鎮市進行精準布局，用獨特的文化敘事吸引全球目光。