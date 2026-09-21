沈伯洋自曝參選至今已瘦10公斤 談「洋流」外溢：全台無所不在

選舉進入倒數階段，民進黨台北市長參選人沈伯洋行程滿檔，一大清早就到公園與民眾互動，接著趕場廣播專訪。而面對近日「洋流」越來越火熱甚至外溢到其他縣市，沈表示，行程越來越多，自己從宣布參選至今，已瘦了10幾公斤衣服買了兩次，雖然肉體很辛苦，但看到支持者內心就很開心，預告接下來10月也會有參選人與市民互動活動，敬請期待。

沈伯洋今天清晨到社子公園掃街，僅管時間很早，但還是有很多民眾到場想跟沈互動，甚至有民眾清晨4時就到公園等沈，沈表示，公園有很多人大清早就會起床運動，自己有時候還會被民眾反問，「怎麼現在才來」，至於去夜市攤商，看起來也有當忙帶一些人流，也是他所期待，希望讓大家透過這樣活動去重新認識那個地方，知道當地特色。

沈伯洋廣播專訪中也談到，從選舉到現在已經瘦了10幾公斤，雖然還沒到大學巔峰，但衣服已經重新買了兩次，接下來如選舉團隊規畫，8月預計講政策、9月聽市民講，10月會有互動，其他基層走訪夜市、公園也不會停下來，會持續透過各種管道讓大家認識他。

而近日沈伯洋也到高雄、桃園與黨籍其他縣市參選人合體，更被稱台北「洋流」帶來外溢效應，而周末沈也將造訪台中與市長參選人何欣純合體，沈表示，真實的洋流本來就是無所不在不只有在台北，到其他縣市的時候，自然而然他都會出現，但到其他縣市很重要一點就是要做市政交流，因為台灣是一起發展，台北雖是領頭羊要把產業整個帶動起來，但是其實每個城市都會有他擅長地方，那所以這個時候大家彼此這麼分工合作，對國家發展是很健康。

而面對近日鬍鬚張第三代支持蔣萬安、以及蔣學經歷語言能力被討論，沈伯洋今廣播專訪指出，「鬍鬚張」他自己也蠻愛吃的，商家本就支持政治人物自由，上次他去饒河夜市東發號，他認為大家可以在網路討論，但「紅線」不能踩到出征、洗google評論、人生攻擊、造謠等沒有必要做這些事；至於語言、學歷也非台北市長重點，現在要看的就是這幾年蔣萬安市政是不是大家滿意，才是最重要的，「我覺得這倒還好」。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）今天一早來到社子公園，隨後又前往接受廣播專訪。記者洪子凱／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）今天一早來到社子公園，向早起運動的民眾拜票請託，熱情支持者拉起襯衫，讓他簽名在內衣上。記者許正宏／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）今天一早來到社子公園，向早起運動的民眾拜票請託。記者許正宏／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）今天一早與黨籍議員參選人來到社子公園拜票，活動前接受媒體記者聯訪，針對鬍鬚張少東公開力挺蔣萬安連任，遭網友發起抵制，沈伯洋表達看法與呼籲。記者許正宏／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）今天一早來到社子公園，向早起運動的民眾拜票請託。記者許正宏／攝影