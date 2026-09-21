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「隆貓」邀蕭美琴到鹽埕體驗做粿 點名沈伯洋「他一定覺得太甜」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
副總統蕭美琴昨天到高雄幫民進黨高雄市長參選人賴瑞隆站台，昨天結束上午行程後，「隆貓」賴瑞隆帶著蕭美琴、與立委邱議瑩、鹽埕區在地市議員李喬如、簡煥宗到鹽埕第一公有市場做粿、吃粿。圖／賴瑞隆團隊提供
副總統蕭美琴昨天到高雄幫民進黨高雄市長參選人賴瑞隆站台，昨天結束上午行程後，「隆貓」賴瑞隆帶著蕭美琴、與立委邱議瑩、鹽埕區在地市議員李喬如、簡煥宗到鹽埕第一公有市場做粿、吃粿。圖／賴瑞隆團隊提供

副總統蕭美琴昨天到高雄幫民進黨高雄市長參選人賴瑞隆站台，愛貓的蕭美琴幫賴取綽號「隆貓」，昨天結束上午行程後，「隆貓」賴瑞隆帶著蕭美琴、與立委邱議瑩、鹽埕區在地市議員李喬如、簡煥宗到鹽埕第一公有市場吃粿，還特別點名愛小吃的台北市長參選人沈伯洋，「他一定會覺得太甜」。

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成立於1949年的鹽埕第一公有市場，近年歷經空間改造，保留傳統市場木構屋頂與生活記憶，也吸引許多青年攤商進駐，更曾獲美國繆思設計大獎銀獎肯定，成為高雄傳統市場結合設計與青創的重要指標。

賴瑞隆指出，鹽埕因港而生，是高雄最早與世界接軌的歷史現場；副總統蕭美琴過去在駐美代表任內，曾多次在雙橡園以紅龜粿、珍珠奶茶等台灣在地料理款待國際友人，這次特別安排手作體驗，希望從一顆紅龜粿出發，把高雄傳統滋味帶到全世界。

在市場內傳承內門阿嬤30年手藝的「食好粿大富粿」，引導蕭美琴、賴瑞隆、邱議瑩等人體驗傳統紅龜粿的包餡、壓模。

蕭美琴展現俐落身手，以火龍果天然調色做出的成品紋路清晰、色澤鮮豔，讓現場驚呼連連；而賴瑞隆製作的成品因為尺寸較大，當場被蕭美琴笑稱是「隆貓粿」，現場互動輕鬆，充滿濃厚的生活氣息。

邱議瑩問蕭美琴駐外期間的心得。蕭美琴說，最懷念的就是台灣各式各樣的傳統小吃，鹽一市場不只有高雄的生活記憶與世代延續，也融入現代人重視的養生、手作與創意，是傳統與現代交會的城市故事。

做好的紅龜粿出爐，賴瑞隆好奇詢問蕭美琴最喜歡什麼口味的紅龜粿？眾人異口同聲回答「紅豆」，引發一陣笑聲；隨後共同品嚐剛出爐的成品，賴瑞隆直呼「好好吃」，還笑說「沈伯洋一定會覺得太甜」。

副總統蕭美琴昨天到高雄幫民進黨高雄市長參選人賴瑞隆站台，昨天結束上午行程後，「隆貓」賴瑞隆帶著蕭美琴、與立委邱議瑩、鹽埕區在地市議員李喬如、簡煥宗到鹽埕第一公有市場做粿、吃粿。圖／賴瑞隆團隊提供
副總統蕭美琴昨天到高雄幫民進黨高雄市長參選人賴瑞隆站台，昨天結束上午行程後，「隆貓」賴瑞隆帶著蕭美琴、與立委邱議瑩、鹽埕區在地市議員李喬如、簡煥宗到鹽埕第一公有市場做粿、吃粿。圖／賴瑞隆團隊提供

副總統蕭美琴昨天到高雄幫民進黨高雄市長參選人賴瑞隆站台，昨天結束上午行程後，「隆貓」賴瑞隆帶著蕭美琴、與立委邱議瑩、鹽埕區在地市議員李喬如、簡煥宗到鹽埕第一公有市場做粿、吃粿。圖／賴瑞隆團隊提供
副總統蕭美琴昨天到高雄幫民進黨高雄市長參選人賴瑞隆站台，昨天結束上午行程後，「隆貓」賴瑞隆帶著蕭美琴、與立委邱議瑩、鹽埕區在地市議員李喬如、簡煥宗到鹽埕第一公有市場做粿、吃粿。圖／賴瑞隆團隊提供

蕭美琴 沈伯洋 攤商 2026九合一選舉 高雄市選舉

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