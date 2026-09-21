猛被吃豆腐陳其邁笑回「相互切磋」 蔣萬安再還原「高雄進步」原句

台北市長蔣萬安上周六南下高雄，幫國民黨高雄市長參選人柯志恩站台，不過因致詞一句「高雄進步」被綠營大做文章指蔣萬安是在稱讚高雄市長陳其邁。媒體今天問蔣，怎看陳其邁後回說「互相切磋」？蔣萬安說，他認為，柯志恩才是真正有能力解決問題的人。

蔣萬安今天再度強調，其實他當天有講，所有城市的進步不是只是看演唱會外表的光鮮亮麗，在高雄市民真正的生活有沒有改善、年輕人有沒有辦法找到好的工作，這些才是民眾真正關心，所以他認為，柯志恩委員才是真正有能力解決這些問題的人。

蔣萬安今天視察生技隧道暨生技路通車前道路交通系統，媒體問蔣，怎麼看高雄市長陳其邁對於蔣一句「高雄進步」，笑回應蔣「相互切磋啦」？蔣萬安說，城市的進步本來就是彼此相互的切磋、彼此的借鏡，才是能夠讓各個縣市不斷提升競爭力。不過他當天是要強調柯志恩才是真正有能力解決問題的人。

蔣萬安上周六一句「這幾年高雄的進步，大家都有看到....」，高雄市政府當時也火速接球回應，搬出招商、產業、空品、財政等成績回應，市長陳其邁昨天被問此事還笑說「互相切磋啦」，強調城市條件不同，「努力做、認真做、實實在在做就對了」。