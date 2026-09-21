推巷弄文化小蜜蜂到台中29行政區 江啟臣：讓文化成為台中的靈魂

立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣今天召開「城市藝文馬拉松 緩步細品台中味」文化政策發佈記者會，他提出5大面向、15項政策，在台中這座擁有文化建築的城市，推動巷弄文化小蜜蜂，讓文化走到台中29個行政區每個街角，並爭取「台灣設計展」重返台中，進一步成為與世界交流的城市。

江啟臣指出，一座城市的發展不是只有硬體，更要有軟實力，不只要讓台中成為適合宜居的地方，也要讓民眾可以探索，甚至引以為傲，讓文化成為台中的靈魂。

江啟臣表示，將以台中車站為核心，啟動「台中文化門戶計畫」，從台中車站出發，串聯周邊古蹟與建物，形成龐大的城市博物館群，讓舊城區找回活力。另也推動星光計畫，在新民街倉庫推動「鐵支路開唱」，讓台中車站成為年輕音樂人的舞台，進一步串聯台中流行影音中心，成為完整的音樂產業鏈，並跟國外流行音樂交流。

江啟臣提到，他也會爭取「台灣設計展」重返台中，透過活動展現台中設計能量，並成立「台中設計中心」，組成城市美學智庫，蛻變為「生活城市美學」。

江啟臣也承諾當選後，市府將推動「周周有主題、月月有節目」，讓全年藝文不間斷，且文化活動不只是集中在市中心，將推動巷弄文化小蜜蜂，讓文藝表演前進台中29個行政區，深入台中每一個街角，讓台中成為藝文之都。

江啟臣強調，台中應該建立文化產業生態系，打造台中文化品牌，並推動「企業認養文化場域獎勵計畫」，制定認養與激勵機制，讓公私協力，攜手點亮台中文化火炬。

立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣提出5大面向、15項政策，將推動巷弄文化小蜜蜂，讓文化走到台中29個行政區每個街角，並爭取「台灣設計展」重返台中。記者余采瀅／攝影