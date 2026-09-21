何欣純競總成立邀「總統級」助陣 江啟臣10月4日競總成立

民進黨台中市長參選人何欣純競選總部日前已成立，先後邀請兩位「總統級」助陣，前總統蔡英文率先開箱，賴清德總統也特別到場力挺；國民黨台中市長參選人江啟臣今天在臉書公布，將在10月4日競選總部成立，當天是否有重量級人物到場？江啟臣競總辦公室表示，目前邀請中。

江啟臣今天在臉書PO文指出，競選總部將在10月4日成立，地點位於台中市西區台灣大道二段2號，但成立大會預料湧入眾多支持者參加，地點選在市政北一路、惠來路二段的停車場空地。江啟臣號召支持者一起加入台中隊的行列，打造幸福旗艦城。

江啟臣表示，台中具備最好的地理優勢與發展實力。這一次，要把幸福再次升級，透過「十大亮點、百大新政」，全力推動永續化、智慧化、國際化三軸轉型，創造讓長輩安心、青年有發揮舞台、孩子快樂成長的美好未來，帶領台中大步躍升為國際首屈一指的旗艦城，更要成為國家的新首都。