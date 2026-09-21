快訊

麥克風去哪了？謝金燕登台沒拿麥照樣有歌聲 對嘴疑雲登熱搜

美國突發安全警示！警告公民立即離開伊朗 當地恐關閉領空

五大領域看兩岸關係！和戰天平怎麼倒、川習會前民意風向標

聽新聞
0:00 / 0:00

揭林國漳曾為詐欺、性侵犯辯護　國民黨團：假公益真訟棍

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨團召開「揭林國漳真面目——為詐欺，性侵犯辯護」記者會，國民黨立委王鴻薇（右）、林沛祥（左）出席。記者詹宜庭／攝影
國民黨團召開「揭林國漳真面目——為詐欺，性侵犯辯護」記者會，國民黨立委王鴻薇（右）、林沛祥（左）出席。記者詹宜庭／攝影

國民黨立法院黨團今天召開記者會，指民進黨宜蘭縣長參選人林國漳過去曾幫性侵犯、詐騙犯、貪污犯，甚至是聚眾群毆的分子辯護，幫他們減刑、脫罪，質疑林國漳身為律師，當然可以幫「加害者」辯護，但當他以公益律師身分投入縣長選舉時，過去的作為就必須受到檢視，相信宜蘭鄉親的眼睛是雪亮的。

2026九合一選舉

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳日前成立「律師挺國漳後援會」，全國200名律師到場支持。出席記者會的國民黨立委王鴻薇表示，林國漳一直以政治素人身分面對選民，但他並非單純的政治素人，他長期與新潮流系的宜蘭縣前代理縣長陳金德友好，也擔任過宜蘭縣信賴之友會理事長，也曾出任華航獨董、中油轉投資的國光電力及環能海運監察人，在新潮流的安排下吃香喝辣，這樣的待遇根本不是一般素人能得到的。

王鴻薇指出，林國漳一直告訴大家，他長期投入法律扶助、投身公益，若當選縣長一定會好好照顧基層，但林國漳真的是公益律師嗎？經查，林國漳曾幫性侵犯、詐騙犯、貪污犯，甚至是聚眾群毆的分子辯護，幫他們減刑、脫罪。甚至在一起性侵案中，被告都坦承罪行了，結果林國漳卻說加害人是一時失慮，甚至在民事判決中試圖壓低賠償金額，這是哪門子的公益律師？

王鴻薇說，她作為女性，希望父母官是能保障婦女安全的人，結果林國漳擔任律師期間卻幫性侵犯辯護，這樣的候選人難道不令人擔心嗎？她身為婦女真的無法接受。

林沛祥表示，林國漳常以擔任法扶律師、免費提供法律諮詢，稱自己是公益律師。全台灣很多律師都會提供免費法律諮詢，但真正要打官司時，還是要付律師費，這樣的服務不是公益性質，而是潛在接觸客戶的方式。再來，法扶律師跟公益律師不一樣，承辦扶助案件的扶助律師並非完全無償，扶助律師的酬金由法律扶助基金會支付，不能把法扶律師當成免費幫弱勢打官司。

林沛祥指出，國民黨團今天提出的問題不在於律師幫壞人辯護，請不要把個案行為污名化律師，只是宜蘭縣去年發生2948件詐欺案、財損金額高達13億7千萬元時，林國漳律師為何願意幫詐欺犯辯護？怎麼對得起宜蘭鄉親？又怎樣讓宜蘭人相信他能打詐？要怎樣讓宜蘭婦女相信他友善溫暖？林國漳身為律師，當然可以幫加害者辯護，但當他以正派、溫暖、公益律師身分投入縣長選舉時，過去的作為就必須受到檢視，相信宜蘭鄉親的眼睛是雪亮的。

林國漳 詐欺 性侵 2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

賴清德：創黨前輩勇抗威權 這代人要有志氣面對強權

壯圍鄉長參選人張家豪涉案收押爆震撼彈！ 張妻將繼續輔選走完選舉路

鄭麗文慰問鄭汝芬 批司法介入扭曲選舉 指民進黨對彰化縣選情沒把握

鬍鬚張第3代挺蔣萬安遭青鳥攻擊 王鴻薇：典型沈伯洋出征極端文化

相關新聞

猛被吃豆腐陳其邁笑回「相互切磋」 蔣萬安再還原「高雄進步」原句

台北市長蔣萬安上周六南下高雄，幫國民黨高雄市長參選人柯志恩站台，不過因致詞一句「高雄進步」被綠營大做文章指蔣萬安是在稱讚高雄市長陳其邁。媒體今天問蔣，怎看陳其邁後回說「互相切磋」？蔣萬安說，他認為，柯志恩才是真正有能力解決問題的人。

推巷弄文化小蜜蜂到台中29行政區 江啟臣：讓文化成為台中的靈魂

立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣今天召開「城市藝文馬拉松 緩步細品台中味」文化政策發佈記者會，他提出5大面向、15項政策，在台中這座擁有文化建築的城市，推動巷弄文化小蜜蜂，讓文化走到台中29個行政區每個街角，並爭取「台灣設計展」重返台中，進一步成為與世界交流的城市。

揭林國漳曾為詐欺、性侵犯辯護　國民黨團：假公益真訟棍

國民黨立法院黨團今天召開記者會，指民進黨宜蘭縣長參選人林國漳過去曾幫性侵犯、詐騙犯、貪污犯，甚至是聚眾群毆的分子辯護，幫他們減刑、脫罪，質疑林國漳身為律師，當然可以幫「加害者」辯護，但當他以公益律師身分投入縣長選舉時，過去的作為就必須受到檢視，相信宜蘭鄉親的眼睛是雪亮的。

台東藍營危險？綠營大咖為陳瑩助選 不斷打「饒慶鈴牌」

台東縣長選舉藍綠廝殺，民進黨參選人陳瑩昨日成立競選總部，兼任黨主席的賴清德總統近期內第二度到台東為陳瑩助選，從總統到外交部長、原民會主委，三人口徑一致採取「尊饒」策略，同聲肯定縣長任內饒慶鈴政績，更喊出「打破藍綠框架」口號，企圖走出綠營同溫層，大力搶攻藍營基本盤及泛藍選票。

鬍鬚張被青鳥抵制 蔣萬安發聲：我就負責吃滷肉飯

鬍鬚張第三代張耀升近日出席台北市長蔣萬安大同區後援會成立大會，並送上鳳梨祝蔣當選，遭青鳥出征並揚言抵制，藍營議員砲轟大罷免既視感回來了。蔣萬安今天反擊說，「有人負責到處出征，我就負責吃滷肉飯。 」

砸3千萬新竹棒球場開幕...莊競程揭高虹安挪用基層資源成就個人

新竹市棒球場風波未平，民進黨新竹市長參選人莊競程今天質疑，新竹市長高虹安計畫斥資3000萬元舉辦棒球場開幕式，經費卻挪用教育發展基金和基層運動選手訓練站經費，而花費1.18億元整修的自由車場如今因龜裂有多處補丁，他要求高虹安以檢驗別人的高標準檢視自己。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。