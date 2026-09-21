揭林國漳曾為詐欺、性侵犯辯護　國民黨團：假公益真訟棍

國民黨立法院黨團今天召開記者會，指民進黨宜蘭縣長參選人林國漳過去曾幫性侵犯、詐騙犯、貪污犯，甚至是聚眾群毆的分子辯護，幫他們減刑、脫罪，質疑林國漳身為律師，當然可以幫「加害者」辯護，但當他以公益律師身分投入縣長選舉時，過去的作為就必須受到檢視，相信宜蘭鄉親的眼睛是雪亮的。

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳日前成立「律師挺國漳後援會」，全國200名律師到場支持。出席記者會的國民黨立委王鴻薇表示，林國漳一直以政治素人身分面對選民，但他並非單純的政治素人，他長期與新潮流系的宜蘭縣前代理縣長陳金德友好，也擔任過宜蘭縣信賴之友會理事長，也曾出任華航獨董、中油轉投資的國光電力及環能海運監察人，在新潮流的安排下吃香喝辣，這樣的待遇根本不是一般素人能得到的。

王鴻薇指出，林國漳一直告訴大家，他長期投入法律扶助、投身公益，若當選縣長一定會好好照顧基層，但林國漳真的是公益律師嗎？經查，林國漳曾幫性侵犯、詐騙犯、貪污犯，甚至是聚眾群毆的分子辯護，幫他們減刑、脫罪。甚至在一起性侵案中，被告都坦承罪行了，結果林國漳卻說加害人是一時失慮，甚至在民事判決中試圖壓低賠償金額，這是哪門子的公益律師？

王鴻薇說，她作為女性，希望父母官是能保障婦女安全的人，結果林國漳擔任律師期間卻幫性侵犯辯護，這樣的候選人難道不令人擔心嗎？她身為婦女真的無法接受。

林沛祥表示，林國漳常以擔任法扶律師、免費提供法律諮詢，稱自己是公益律師。全台灣很多律師都會提供免費法律諮詢，但真正要打官司時，還是要付律師費，這樣的服務不是公益性質，而是潛在接觸客戶的方式。再來，法扶律師跟公益律師不一樣，承辦扶助案件的扶助律師並非完全無償，扶助律師的酬金由法律扶助基金會支付，不能把法扶律師當成免費幫弱勢打官司。

林沛祥指出，國民黨團今天提出的問題不在於律師幫壞人辯護，請不要把個案行為污名化律師，只是宜蘭縣去年發生2948件詐欺案、財損金額高達13億7千萬元時，林國漳律師為何願意幫詐欺犯辯護？怎麼對得起宜蘭鄉親？又怎樣讓宜蘭人相信他能打詐？要怎樣讓宜蘭婦女相信他友善溫暖？林國漳身為律師，當然可以幫加害者辯護，但當他以正派、溫暖、公益律師身分投入縣長選舉時，過去的作為就必須受到檢視，相信宜蘭鄉親的眼睛是雪亮的。