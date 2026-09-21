台東藍營危險？綠營大咖為陳瑩助選 不斷打「饒慶鈴牌」

台東縣長選舉藍綠廝殺，民進黨參選人陳瑩昨日成立競選總部，兼任黨主席的賴清德總統近期內第二度到台東為陳瑩助選，從總統到外交部長、原民會主委，三人口徑一致採取「尊饒」策略，同聲肯定縣長任內饒慶鈴政績，更喊出「打破藍綠框架」口號，企圖走出綠營同溫層，大力搶攻藍營基本盤及泛藍選票。

台東縣向來被視為「藍大於綠」的選區，2022年台東縣長選舉，國民黨饒慶鈴以6萬8661票、得票率61.22％，以懸殊票數擊敗民進黨對手劉櫂豪的4萬1104票、得票率36.65％，總投票率為64.79％。

此次縣長選舉，國民黨參選人吳秀華屢受負面新聞牽制，反觀民進黨則成功整合前立委劉櫂豪與賴坤成力挺陳瑩，解決台東綠營長期的分裂問題。另高規格找來前總統蔡英文擔任競選總部主任委員、賴清德總統二度力挺，將台東視為即可能翻轉選情的縣市之一。

饒慶鈴八年執政讓外界有感，獲得五星級縣長稱號。昨晚賴清德出席競選總部成立大會，親自授戰旗給競選團隊，外交部長林佳龍、原民會主委曾智勇等黨內大咖齊聚台東為陳瑩站台。

林佳龍提及陳瑩人緣很好，這次已經準備好了，請來前總統蔡英文當競總主委、賴總統出席競總成立，陣容真的很強，在蔡英文參訪台東時，甚至連饒縣長都全程陪同，「這代表什麼，心裡是什麼意思，大家懂的都懂 」。

曾智勇說，陳瑩已經擔任五屆立委，對於原鄉基礎建設非常清楚，更不會拓寬自己家的路，她不用練習，當選縣長可以馬上建設家鄉；台東這八年非常榮耀，饒縣長表現很好，全國第二名縣長，「我們要謝謝她，在她心裡，最適合接棒縣長的人是陳瑩，所以我們要達成饒縣長願望，讓陳瑩接棒」。

賴清德稱讚，民進黨政府推動長照政策，2016年台東長照據點僅18處，2025年已經成長至395處，總共成長近22倍，「大家應該把掌聲給饒慶鈴」。另強調，好的政策政府會延續，建設也不分黨派，希望選民不要只用傳統藍綠框架來做決定。

民進黨台東縣長參選人陳瑩獲得中央高規格力挺，賴清德總統昨晚親自為競選團隊授戰旗。圖／陳瑩競總提供