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鬍鬚張被青鳥抵制 蔣萬安發聲：我就負責吃滷肉飯
鬍鬚張第三代張耀升近日出席台北市長蔣萬安大同區後援會成立大會，並送上鳳梨祝蔣當選，遭青鳥出征並揚言抵制，藍營議員砲轟大罷免既視感回來了。蔣萬安今天反擊說，「有人負責到處出征，我就負責吃滷肉飯。 」
蔣萬安說，今天如果有人，因為支持蔣萬安就要被出征，這是撕裂社會、製造仇恨。他相信，絕大多數的台灣民眾是不會認同的。
蔣萬安今天上午視察生技隧道暨生技路通車前道路交通系統，對於鬍鬚張第三代表態力挺卻被青鳥出征抵制，蔣萬安今天也說，「我會用身體力行（吃鬍鬚張）」，媒體追問，中午就會去吃嗎？蔣賣關子說，「大家拭目以待。」
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