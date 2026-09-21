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砸3千萬新竹棒球場開幕...莊競程揭高虹安挪用基層資源成就個人

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
新竹市棒球場風波未平，民進黨新竹市長參選人莊競程（右）今日提出新的質疑。圖／民進黨提供
新竹市棒球場風波未平，民進黨新竹市長參選人莊競程（右）今日提出新的質疑。圖／民進黨提供

新竹市棒球場風波未平，民進黨新竹市長參選人莊競程今天質疑，新竹市長高虹安計畫斥資3000萬元舉辦棒球場開幕式，經費卻挪用教育發展基金和基層運動選手訓練站經費，而花費1.18億元整修的自由車場如今因龜裂有多處補丁，他要求高虹安以檢驗別人的高標準檢視自己。

2026九合一選舉

民進黨發言人吳崢今日與新竹市長參選人莊競程舉行「濫用基層體育資源！逃避議會監督！高虹安斥資3千萬大辦棒球場演唱會？」記者會。

吳崢指出，高虹安過去在選舉期間抹黑新竹棒球場是重大弊案，近期司法機關已裁定林智堅前市府團隊並無圖利、貪汙或縱放廠商，但棒球場遭遇強力杯葛，導致職棒母團轉移，事隔這麼久，高近期要舉辦盛大棒球場開幕式，做法卻飲鴆止渴、殺雞取卵，真的對新竹市有利嗎？

莊競程指控，高虹安施政嚴以待人、寬以待己，過去4年將新竹棒球場事件作為政治提款機，如今計畫斥資3000萬元舉辦棒球場開幕秀，經費更挪用教育發展基金中生生喝鮮乳800萬元，與基層運動選手訓練站2200萬元，犧牲學童與基層運動員權益，成就個人政治利益。

莊競程表示，籌辦棒球場活動期間市府人力遭排擠，導致基層教練申請獎金碰壁、市府跨局處溝通出現困難。

此外，莊競程提到，高虹安花費1.18億元整修自由車場，當年自由車協會主委提醒整修工法錯誤，導致賽道龜裂、積水四起，甚至曾讓裁判長摔車骨折，當前只能無止盡的補丁，無法進行高強度或國際級比賽訓練。

他說，自由車場旁的邊坡原編列的3000萬元水土保持經費，卻被市府挪用，如今大雨一來邊坡便土石流，掩蓋觀眾席並造成後方建築物傾斜，讓選手感嘆未來將成廢墟：市府曾以新聞稿說明，若自由車場不能使用，預計耗資20億元再蓋新場館，「不是這樣搞的，這都是人民公帑」。

莊競程最後提出三項具體訴求，要求高虹安以過去檢驗別人的高標準檢視自己；其次，球迷希望新竹棒球場開幕能看職棒賽事，高虹安必須告訴市民何時能做到；最後，必須交代自由車場何時能讓選手安心訓練、舉辦國際賽事，過去新竹市自由車王國，如今場地荒廢，必須說明清楚。

高虹安 莊競程 2026九合一選舉 新竹市選舉 新竹市立棒球場

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