邱臣遠推「大新竹BMW」交通藍圖 罰單100%回饋道安改善

面對竹北快速發展下的交通壅塞與行人安全問題，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今天攜手新竹縣議員參選人游雅婷、鍾心渝、陳岫玫及市民代表參選人林瑞德，提出「大新竹B・M・W」交通升級政見，主張以系統性治理取代單點取締，從公車、單車、輕軌及人行環境全面改善交通，呼籲藍綠新竹縣長參選人簽署承諾書，將交通罰鍰專款用於改善道路安全工程。

邱臣遠指出，新竹縣交通取締件數從2024年的39萬件增至2025年的49萬件，增加24%；交通罰單收入預算也從2024年的4.8億元增至2026年的5.6億元，增加8千萬。他認為，政府過度依賴科技執法開罰，罰單增加但交通安全問題仍存在，「罰款不是目的，安全才是目的」。

他表示，2020年以來新竹縣每年交通死傷人數維持在1.4萬人左右，2025年每千人交通死傷人數達25.4人；新竹縣大眾運輸市占率僅6.9%，竹北市2025年校園周邊實體人行道普及率21.7%，醫療院所周邊更僅16.3%，顯示公共運輸及人行環境仍有改善空間。

邱臣遠提出「大新竹B・M・W」三大方向。Bus、Bike方面，主張推動具遮陽避雨功能的智慧候車亭、即時到站站牌，並擴大YouBike 2.0E電輔車，優先配置於台鐵、高鐵、產業園區、校園及東西區通勤路線，補足最後一哩路。

Metro方面，他主張將大新竹輕軌列為重大建設，推動新竹縣市協商，盡速將紅、藍線可行性研究送交通部審查，串聯竹北、高鐵、新竹市區及新竹科學園區等通勤節點。

Walk方面，邱臣遠主張以校園周邊200公尺為優先，推動國中小「一校一條」連續、安全的實體通學廊道，以實質步道取代斷續標線，提升學童及長輩步行安全。

邱臣遠呼籲藍綠新竹縣長參選人共同簽署「新竹縣長候選人交通罰單100%回饋交通安全承諾書」，將交通罰鍰專款用於增設YouBike站點、提升校園及醫療院所周邊人行道，以及增加智慧候車亭、站牌。

邱臣遠今天接受媒體聯訪，針對先前向藍綠兩位竹北市長參選人提出的公開市政辯論邀請，她回應，效期一直到11月28日都有效，盼兩人接受邀請，針對竹北市政、財政及城市治理公開辯論。他說，竹北需要的是能立即上手、有經驗的市長，候選人應公開說明施政願景與治理經驗；選委會舉辦的政策說明會與政策辯論性質不同，因此仍希望兩位候選人接受公開辯論邀請。

民眾黨竹北市長參選人邱臣遠提出「大新竹B・M・W」交通升級政見，主張以系統性治理取代單點取締，從公車、單車、輕軌及人行環境全面改善交通。記者郭政芬／翻攝